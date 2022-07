¡Famosa modelo se destroza un ojo por usar crece pestañas! La colombiana Laura González se dañó gravemente la córnea por usar productos de belleza sin asesoramiento médico. La bella modelo compartió un video entre lágrimas para alertar a sus seguidores de los peligros que entraña no estar bien informados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La modelo colombiana Laura González se destrozó la cornea del ojo izquierdo al utilizar un producto para hacer crecer las pestañas y tuvo que acudir a un doctor de urgencias al sentir las molestias que iban creciendo más y más después de su aplicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Así lo contó a sus casi 400 mil seguidores en su cuenta de instagram, donde la joven de impactantes ojos relató el incidente de forma muy sincera y emotiva. Con un parche sobre su ojito dañado, la modelo explicó que se sintió motivada a compartir el suceso porque, al igual que lo hace cuando encuentra productos que le gusta usar, en esta ocasión quería advertir a sus fans de los peligros de automedicarse sin consultar antes con un experto. "Quiero compartirles lo que me pasó para que no les pase a Vds.", aseguraba Laura en un video donde contó cómo empezó a llorarle uno de sus ojos después de aplicarse el tratamiento crece pestañas. "A las horas, a eso de las siete de la tarde, comencé a gritar de dolor, sentía que me quemaba". Relató que no tuvo otro remedio que correr a un servicio médico de urgencias, donde le atendió una doctora, quien después de revisarle le confirmó: "Te destrozaste la córnea". Después de darle el diagnóstico, se le ordenó un tratamiento de un mes de duración. Así lo contaba ella misma entre lágrimas: "Es difícil, porque es la parte que más amo de mí, amo mis ojos y esto es debido a una desinformación… Yo, que soy una mujer tan cuidadosa y siempre uso productos buenos, caí en esto y nada chicas, hago el video para decirles, pilas, no caigan en esto, tengamos más cuidado". Para terminar, la famosa colombiana agradeció a las personas que estuvieron pendientes de su evolución y les dijo: "Esperemos que sea un capítulo que quede atrás y ya".

