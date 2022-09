Las mujeres Windsor ¿quién es quién? Conoce a las nueras, nietas y otras damas reales en el adiós a Isabel II Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mujeres Windsor quien es quien Credit: Ian Vogler/ Phil Noble (2) // WPA Pool/Getty Images La familia real británica está viviendo 10 días de luto como manda el protocolo desde el fallecimiento de Isabel II el 8 de septiembre. En la abadía de Westminster pudimos ver a las mujeres que formaban parte de la vida de la monarca, para bien o para mal. Empezar galería Princesa Anne Mujeres Windsor quien es quien Credit: David Ramos / POOL / AFP via Getty Images Su única hija, ahora de 72 años, hizo historia al ser la primera mujer en velar a un monarca en la "vigilia de los príncipes". Como manda el protocolo, utiliza el uniforme de la Marina Real correspondiente a su rango. Aunque no ha servido en el ejército, es patrona de la Royal Navy y de la Royal Marines Charity y ha recibido el título honorario de contralmirante. Con motivo de su septuagésimo cumpleaños, fue ascendida a general del ejército y a mariscal jefe del aire de la Real Fuerza Aérea. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Camilla Parker Mujeres Windsor quien es quien Credit: Darren Fletcher - WPA Pool/Getty Images La esposa de Carlos III y reina consorte adquirió el título de duquesa de Cornualles cuando se casó con el actual rey en 2005-renunciando a ser princesa de Gales por respeto a Diana-, y recibió la bendición de la reina tras un pasado tumultuoso por su complicada historia de amor y el maltrato de la prensa. 2 de 9 Ver Todo Kate Middleton Mujeres Windsor quien es quien Credit: Phil Noble - WPA Pool/Getty Images La esposa del príncipe William, favorita del público británico, ha sido nombrada princesa de Gales y desempeña ala perfección sus labores en la familia. Para despedir a la reina en Westminster usó un abrigo vestido de Catherine Walker, con zapatos de Gianvito Rossi y un delicado sombrero con velo. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Meghan Markle Mujeres Windsor quien es quien Credit: Darren Fletcher - WPA Pool/Getty Images La última pesadilla de la reina Isabel II fue la ruptura con su nieto Harry de sus labores para con la institución, y muchos culpan a la exactriz estadounidense de haber provocado este cisma. Con un atuendo muy parecido al de Kate, con abrigo de Givenchy, zapatos de Paul Andrew y tocado con velo, la duquesa de Sussex se ha mantenido firme en las decisiones que rodean el futuro de sus hijos, y parece haber mantenido un constante pulso con sus cuñados, los ahora príncipes de Gales. 4 de 9 Ver Todo Sophie de Sussex Mujeres Windsor quien es quien Credit: Darren Fletcher - WPA Pool/Getty Images La esposa del príncipe Edward y condesa de Wessex es una de las mujeres de la familia que ha conseguido mantener un perfil más bajo y llevar una vida más normal, dentro de sus obligaciones. El papel de los condes se ha visto reforzado después de que la reina despojase de sus títulos y funciones al príncipe Andrés y la partida de Harry. 5 de 9 Ver Todo Zara Tindall Mujeres Windsor quien es quien Credit: Phil Noble - WPA Pool/Getty Images La hija de la princesa Ana tiene un hermano mayor, Peter Phillips, quien está divorciado. Ella es amante de los caballos, como su madre, y está casada con Mike Tindall, exjugador de rugby, desde 2011. Es madre de tres hijos y está muy unida a su primo el príncipe William, pues es apenas un año mayor que él. Mantenía una estupenda relación con la reina. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Beatriz de York Mujeres Windsor quien es quien Credit: Ian Vogler - WPA Pool/Getty Images Es la mayor de las hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, se casó en 2021 con Edoardo Mapelli Mozzi y es madre de una niña. Aunque no es un miembro activo de la casa real, el cambio de monarca le ha hecho entrar en el exclusivo grupo de Consejeros de estado y podría representar al monarca en tareas oficiales en caso de necesidad. Es novena en la línea de sucesión al trono y sus relaciones con la familia -especialmente con los ahora príncipes de Gales- se enfriaron cuando destituyeron a su padre por el escándalo Epstein. Actualmente trabaja como ejecutiva en una empresa de software. 7 de 9 Ver Todo Eugenia de York Mujeres Windsor quien es quien Credit: Phil Noble - WPA Pool/Getty Images La menor de las hijas de los duques de York recibió en 2021 a su primer hijo con su esposo Jack Brooksbank y es directora asociada de una galería de arte. Desde mayo reparte su tiempo entre Londres y Lisboa (Portugal) donde se encuentra trabajando su marido. Igual que su hermana, sus relaciones con la Institución empeoraron tras el escándalo que rodea a su padre el príncipe Andrés. 8 de 9 Ver Todo Lady Louise Windsor Mujeres Windsor quien es quien Credit: Phil Noble - WPA Pool/Getty Images Con pequeños papeles en las bodas de sus primos William y Harry, la hija mayor del príncipe Eduardo y Sophie de Wessex ha mantenido un perfil muy bajo hasta ahora y ha podido llevar una vida muy normal. Con 18 años recién cumplidos, la que dicen que es la nieta favorita de Isabel II y con la que mantuvo una relación muy estrecha pues vivían muy cerca, ha tenido mucha más presencia pública desde el Jubileo. Su hermano James, vizconde Servern, tiene 14 años y es el nieto menor de la difunta.

