La moda está de luto: muere el diseñador Pierre Cardin, pionero del prêt-à-porter El diseñador de origen italiano ha fallecido en parís a los 98 años tras una vida dedicada a innovar en el mundo de la moda Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nacido en Italia como Pietro Constante Cardini, pero mundialmente conocido como Pierre Cardin, el diseñador impulsor de la moda prêt-à-porter famoso por sus trajes futuristas, ha fallecido este martes en París, a los 98 años. Tras una vida dedicada a crear y dirigir un imperio, una labor que ha mantenido hasta su último aliento. Hijo de agricultores, su familia se mudó a Francia para huir del fascismo de comienzos del siglo XX. "Soy un chaval de suburbios. Y me convertí en Pierre Cardin", afirmó una vez al diario francés Le Monde, orgulloso de ser un "hombre hecho a sí mismo". Image zoom Credit: Julien Hekimian / Colaborador En 1945 decidió mudarse a París y dos años más tarde se convirtió en responsable del atelier de Christian Dior. Tras varios años de éxito en la maison francesa, intentó trabajar para Balenciaga, pero éste le rechazó. Esto le dio el impulso para comenzar su propio proyecto, y llevó su nombre a lo más alto de la fama mundial, por sus ideas visionarias y vanguardistas. Cuando después de la guerra las mujeres comenzaron a incorporarse al mercado laboral, Cardin vio un hueco de mercado. "Estaba seguro de mí mismo. No creía ya en la alta costura. Pensaba: 'si las mujeres trabajan, ¿quién las va a vestir?", comentó en una entrevista con Le Figaro el pasado septiembre. Ese fue el nacimiento del pret-a-orter, la moda "lista para llevar", cuando las cadenas low cost no existían y la alta costura o los diseños a medida no estaban a al alcance de todas las mujeres. Image zoom Credit: Bertrand Rindoff Petroff / Colaborador Cardin en un desfile en París en 1982 “Cuando lancé el prêt-à-porter en 1959, me cayeron las peores críticas. El mundo [de la moda] consideraba inadecuado hacer prêt-à-porter cuando se venía de la alta costura. Pierre Bergé incluso dijo: ‘En tres meses, nadie oirá hablar ya de ello’. ¡Y luego Yves Saint Laurent hizo lo mismo después de mí, pretendiendo que era el primero! Nadie es perfecto", indicó a Le Figaro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de sus diseños para la mujer trabajadora, también se le atribuye al modisto de origen italiano la creación de los primeros modelos unisex, en plenos años 50. Siempre con un aire futurista, Cardin supo se original y fiel a sí mismo. “No había ya razones para crear de forma exclusiva, lo que se convertía en importante era la creación, la invención en el diseño. Quería ser diferente de los otros, ser individual mediante la creación. Lo que significa no copiar ni imitar jamás. La mayor parte de la gente de la moda copia, se llaman creadores pero son imitadores. Mis ideas, las tuve yo siempre. Puede que malas, pero experimentales”. Image zoom Credit: Wojtek Laski / Colaborador Cardin en Moscú con sus modelos en 1989 Considerado también impulsor de la globalización, Cardin supo ver el potencial del mercado asiático, llevando sus desfiles a China y Japón, aseguraba que su secreto para estar en plena forma era "trabajo, trabajo, trabajo".

