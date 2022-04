Fallece Patrick Demarchelier, fotógrafo de moda y favorito de la Princesa Diana Famoso por trabajar con las modelos más conocidas y realizar el más célebre retrato de Lady Di, el fotógrafo ha fallecido a los 78 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fallece Patrick Demarchelier Credit: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images El mundo de la moda está de luto por la muerte de Patrick Demarchelier, fotógrafo francés que retrató a famosas personalidades del mundo de la moda, el entretenimiento y también la realeza. Ha sido su propia familia quien ha compartido la noticia a través de Instagram. "Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Patrick Demarchelier el 31 de marzo de 2022, a la edad de 78 años", explica la publicación. "Le sobreviven su esposa Mia, sus tres hijos Gustaf, Arthur, Victor y tres nietos". Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte. Durante su carrera trabajó con grandes cabeceras del mundo de la moda como Vogue o Harper's Bazaar y fotografió a celebridades como Madona, Hillary Clinton, Nicole Kidman o muchas de las supermodelos de los años 90. Fallece Patrick Demarchelier Credit: Foc Kan/WireImage Con una cualidad innata para resaltar la belleza femenina en escenas serenas pero grandiosas, se convirtió en una leyenda de la industria junto al peruano Mario Testino y favorito de muchas estrellas. De formación autodidacta, en los años 90 se convirtió en el fotógrafo personal de Diana de Gales, el primer no inglés en fotografiar a la familia real británica. De estas sesiones han quedado grandes y reconocibles retratos como la famosa instantánea en blanco y negro con la princesa sonriente mirando a cámara. También realizó numerosas campañas publicitarias para marcas de lujo como Calvin Klein, Ralph Lauren, Chanel, Dior, Louis Vuitton, YSL, Carolina Herrera, entre otras. Con cameo en Sex At The City incluido, y menciones en Devil Wears Prada, Demarchelier fue acusado en el 2018 de acoso sexual por su asistente y seis maniquíes de talla internacional. Un asunto que expuso el Boston Globe en su investigación sobre el movimiento #MeToo. Aunque él siempre lo negó, su prestigio se vio gravemente empañado y el grupo Condé Nast prescindió de sus servicios, motivo por el que en sus últimos años o volvió a realizar grandes trabajos en la industria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al conocerse la noticia, varias profesionales de la moda como Bella Hadid, Amber Valletta o Christy Turlington han recordado al fotógrafo compartiendo imágenes tomadas por el francés.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece Patrick Demarchelier, fotógrafo de moda y favorito de la Princesa Diana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.