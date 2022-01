Fallece el icono de la moda André Leon Talley a los 73 años El que fuera director creativo de Vogue y uno de los afroamericanos más influyentes en el sector de la moda, fue famoso por su lucha contra el racismo en la industria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fallece André leon Talley Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images El mundo de la moda llora la pérdida de un auténtico icono. André Leon Talley ha fallecido a los 73 años. El que fuera director creativo de Vogue y uno de los afroamericanos más influyentes en el sector, falleció el martes en un hospital de Nueva York tras sufrir un infarto, según informaba hace unas horas el ex editor de Vanity Fair, Graydon Carter. Talley estudió literatura francesa en la Universidad de Brown y en 1974 fue descubierto por Diana Vreeland, célebre directora de Vogue y Harper's Bazaar, junto a la que trabajo en varias exposiciones de moda del Museo Metropolitano de Nueva York. Posteriormente conoció a Andy Warhol y comenzó su carrera en la revista del artista, Interview. Con más de 50 años de trayectoria, fue su trabajo en la edición estadounidense de Vogue lo que le hizo famoso a nivel mundial. Talley se unió a las filas de la cabecera en 1983 como editor de noticias, aunque gracias a su visión, ascendió a director creativo y fue mano derecha de la editora jefe, Anna Wintour, convirtiéndose en el primer afroamericano en ostentar un puesto tan relevante en la industria. Ocupó la posición desde 1987 a 1995. En ese año dejó la publicación y se marchó a vivir a París, donde trabajó para W Magazine aunque continuó colaborando con la revista estadounidense. En 1998 regresó a tiempo completo escribiendo la columna Style Fax en la mítica cabecera. Un rol que fungió hasta su marcha definitiva de la revista en el 2013, aunque siempre se mantuvo conectado a Vogue de diferentes maneras. En los últimos años reconoció que su amistad con Wintour se había "quebrado" y era "como un iceberg". Afroamericano y de clase baja, el famoso editor pasó gran parte de su vida luchando por encajar y abrir paso a otros afroamericanos en una industria clasista y racista, especialmente notable fue su labor como impulsor de modelos negras en las pasarelas. Aunque su figura se puede asociar al lujo y la frivolidad, fue un auténtico pionero. Su carácter irónico y su estilo único, protagonizado por coloridos caftanes y llamativos accesorios étnicos, lo convirtieron en todo un icono de la moda. Fallece André leon Talley Credit: Araya Diaz/Getty Images En su extensa carrera, Talley también ha colaborado con otras publicaciones como Ebony, Women's Wear Daily o The New York Times además de desempeñar otros trabajos. En 2008 trabajó como asesor de Michelle Obama durante sus primeros meses como Primera Dama. En 2010 comenzó a fungir como juez del show de telerrealidad America's Next Top Model, presentado por Tyra Banks en el que estuvo 4 temporadas. También hizo un cameo en Sex At The City y frecuentaba el programa de Wendy Williams. Fue el protagonista del documental Gospel According To André, estrenado en 2018. En el 2020 publicó sus memorias con el título The Chiffon Trenches (En las trincheras de la moda), en las que repasaba sus años en la profesión, y relataba su viaje desde el porche de la casa de su abuela en Durham, Carolina del Norte, a las primeras filas de la moda para lo que tuvo que romper numerosas barreras raciales. Por su trabajo y carisma se convirtió en amigo y confidente de grandes figuras de la moda como Karl Lagerfeld, Naomi Campbell, Yves Saint Laurent o Manolo Blahnik. Precisamente, una de las primeras reacciones públicas a la noticia de su muerte ha sido de su gran amiga Diane Von Furstenberg, quien publicó varias fotos junto a él en sus historias de Instagram y escribió una bonita despedida. "Adiós mi querido André. Nadie veía el mundo de la manera elegante y glamurosa en que tú lo hacías, nadie era más conmovedor y grandioso que tú. El mundo será un lugar más triste ahora. Te he querido y he reído contigo durante 45 años... echaré de menos tus gritos y tu amistad verdadera.... Te quiero muchísimo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marc Jacobs también ha tenido un recuerdo para Talley mostrándose muy afectado por la noticia. "Estoy en shock. Me defendiste y fuiste mi amigo desde el principio. Nuestras charlas, los momentos que compartimos, oh amigo mío. Tú y tus pasiones serán más grandes que la vida. Te quiero y te echaré de menos querido Andre. Descansa en paz". Uno de los mensajes más emotivos ha sido el de la modelo Coco Rocha quien además de destacar su papel como "hombre negro del sur segregado que encontró su lugar en el epicentro de la moda", ha recordado una conversación reciente por email con el editor. "Fuimos vecinos en el condado de Westchester gran parte de la última década y habitualmente venía a ver cómo estábamos mi familia y yo. En el último correo que me envió, estábamos hablando de tomar un té para que conociera a mi hija pequeña, Iley. Sus últimas palabras para mí fueron 'Nada importa en esta vida excepto la familia y el amor, y tú los tienes'. Espero que, en los instantes antes de morir, recordara lo querido que era entre la gran familia que forjó tras muchas décadas en esta industria. Le echaremos de menos". Sin duda, la partida de este icono dejará un inmenso vacío en la industria de la moda que sigue su propia lucha por ser más inclusiva en cuanto a razas, géneros y tallas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece el icono de la moda André Leon Talley a los 73 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.