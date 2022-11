Este cinturón-falda de $1,000 se ha vuelto viral porque no te permite ni sentarte Después de aparecer en el desfile de otoño 2022 de Diesel, esta minifalda se convirtió en objeto de deseo de muchos pero las reseñas reales están quitándole todo el glamour. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No hay ninguna duda de que la moda de los años 2000 ha vuelto con fuerza. Las celebridades y los últimos desfiles han hecho regresar a los pantalones de tiro muy bajo, las camisetas que muestran el ombligo o los micro shorts. Los caminos de la moda son inescrutables. Las minifaldas son otras de las prendas imprescindibles en el clóset de cualquier fashionista, desde la micro mini de tablas de Miu Miu a este polémico diseño de Diesel que ha creado gran estupor entre los usuarios de las redes sociales por su aparente incomodidad. Cuando conocimos la colección de otoño 2022 a la que pertenece la polémica prenda, algunas publicaciones como Vogue la tildaron de obsesión, y la hemos visto en editoriales de moda y en el cuerpo de Nicole Kidman, casi irreconocible, aunque en otro tejido. El director creativo de la firma de denim italiana, Glenn Martens, continuó en esta temporada con su reinterpretación de la moda Y2K, como se conoce a los años 2000. Una de las invitadas al desfile fue la modelo Julia Fox, exnovia de Kanye West, quien ha demostrado en múltiples ocasiones su amor por las minifaldas y acudió al show portando una de la firma. Minifalda cinturon Diesel 1000 polémica Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Diesel La falda en cuestión consiste, según la página web de la marca: "Este cinturón grueso de cintura baja se ha visto en la pasarela otoño/invierno '22 y puede llevarse como una minifalda muy pequeña. Está confeccionado en cuero desgastado marrón oscuro para lograr un efecto vintage y tiene grabado el logotipo 'oval D' extragrande". Minifalda cinturon Diesel 1000 polémica Credit: Estrop/Getty Images También se especifica que se cierra con velcro y está disponible por $1,000. Muchos usuarios han criticado que por su precio la elección de materiales, especialmente el velcro, no es la más acertada. Pero recordemos que la firma se hizo famosa por elevar las prendas de trabajo como monos, ropa confeccionada en mezclilla, cierres de plástico o costuras de nylon. La usuaria de TikTok Adrienne Reau, conocida como @ageorama, ha avivado aún más el debate en las redes sociales tras mostrar en su plataforma cómo lucía la falda y lo poco práctica que era, pues no se podía ni sentar, en un video que se ha vuelto viral. @@ageorama "Quería hacer una reseña honesta. Por $1,000 me hubiera gustado que viniera mejor presentada, en una bolsita, pero la han lanzado en una caja. El material es cuero pero honestamente se siente de goma. También se abre y cierra con velcro, que le quita calidad. Unos botones snaps le hubieran dado más calidad. He tratado de llevarla para ver cómo se sienta al caminar, sentarse, recorrer la ciudad… pero era tan incómoda que me a los 20 minutos me he cambiado", dice la tiktoker en su video. "También se supone que es ajustable para varias tallas pero no es size inclusive para nada, si eres más grande que una talla pequeña se ve el f**ing velcro. También queda holgada en la parte de atrás. No te puedes sentar porque se sube y muestras todo. Estoy muy decepcionada porque estaba obsesionada con esta minifalda pero la voy a devolver. Lo siento Diesel" concluye Reau. Otros usuarios han ido más allá y han comparado la falda con corsés para evitar dislocaciones de cadera, fajas o cinturones de lucha libre. Lo que mucho comentan es que luce bien en la pasarela pero se ve claramente que en la vida real no iba a ser una prenda muy práctica, acusando a los que gastan $1,000 en una minifalda así de ser víctimas de las tendencias. La misma TikToker tuvo que hacer otro video defendiéndose de las críticas que le acusaban de gastar tanto dinero en una pieza así. Tras justificarse diciendo que ella vive de hacer videos sobre moda, que casi toda su ropa es de segunda mano y que pocas veces compra piezas de diseñador, Reau explicó que la compró porque pensó que sería una prenda icónica. La influencer añadió que la falda de Diesel además de ser cara y poco práctica, era de mala calidad, con burbujas en el cuero alrededor del logo y otros defectos que ya mencionó en su primera reseña y que por eso quiso compartir su opinión con el mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y tú, ¿la lucirías por tener un momento de puro fashionista?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este cinturón-falda de $1,000 se ha vuelto viral porque no te permite ni sentarte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.