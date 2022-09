Las fajas favoritas de Jennifer López, Beyoncé y muchas otras famosas Las fajas se han vuelto un must en el guardarropa de las famosas y esta marca es una de las favoritas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que las fajas se vienen usando desde hace muchísimos años y que de hecho, siempre han sido la mejor herramienta para que las mujeres tengan una cinturita. Si bien en el pasado, llevar un corsé que más bien era una faja, era muy normal, al pasar el tiempo esto se fue convirtiendo en un enigma y el uso de ellas ya no era tan bien visto. Aún así las mujeres nunca han dejado de usarlas, ya sea para acomodar su estómago después de dar a luz, para usar después de una cirugía estética, para acentuar la cintura o para que la ropa ceñida luzca mejor. El hecho es que tenemos que admitir que las fajas son una pieza clave en el guardarropa de toda mujer. Ahora bien, no todas las fajas son iguales. Las que se usan después de una cirugía o después de dar a luz son más gruesas y digamos que incómodas, pero con constancia obtienes increíbles resultados. Existen otras que son más sencillas pero igual de efectivas a la hora de disimular las rollitos o de hacer que la figura luzca más estilizada. Precisamente esas son las favoritas de muchas famosas entre ellas, Jennifer López, Beyoncé, Kim Kardashian, Oprah y Eva Longoria, entre muchas otras. Si bien ahora hay varias marcas en el mercado que se han vuelto muy populares gracias a su efectividad, entre ellas Skims, fundada por Kim Kardashian, no podemos negar que la marca Spanx siempre ha sido la favorita de las famosas y por muy buenas razones. En su colección puedes encontrar pantalones moldeadores, fajas tipo bodysuit, perfectas para los vestidos ceñidos, sostenes que disimulan los rollitos de la espalda y hasta leggings que estilizan la figura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN fajas, spanx Credit: Cortesía Fajas, spanx Credit: Cortesía Fajas, Spanx Credit: Cortesía De hecho, la mayoría de las veces que hemos captado a Beyonce, JLo y a las demás famosas llevando estas piezas moldeadoras, han sido de dicho marca. Esta marca es tan popular porque sus piezas pasan desapercibidas hasta con el look más ceñido y también supercómodas. Lo bueno es que los precios de la mayoría de las piezas son bastante asequibles, así es que tú también puedes obtenerlas y lucir una figura más esbelta al igual que tus celebridades favoritas.

