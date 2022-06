Checa estos fáciles tips para desenredar el cabello rizado sin quebrarlo Conversamos con la especialista en textura 4c Starr Mason sobre qué debes hacer a la hora de lavar tu cabello para prevenir nudos y excesiva caída. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rizos son indudablemente hermosos y únicos; su belleza viene con un precio: los nudos. Por eso, conversamos con la especialista en cabello rizo Starr Mason sobre los trucos que puedes aplicar para que tus días de lavado sean menos traumáticos y más placenteros. Lo primero que debes hacer es conocer qué tipo de textura/porosidad tienes ya que es lo más importante a la hora de definir tu rutina de belleza y elegir los productos que te proporcionarán la hidratación y balance que necesitas. Starr recomienda acudir a donde un especialista para que te oriente, en caso de que lo necesites. Mason dijo que, a la hora de lavarnos ya sea ducha o salón, lo ideal es saturar el cabello completamente con agua y aplicar suficiente acondicionador. Luego, comenzar a pasar los dedos entre las hebras [como si fuera un peine], después dividir el pelo en sesiones y finalmente, desenredar con un peine de dientes anchos comenzando en las puntas. "Desenredo en sesiones. En la escuela de belleza aprendemos sobre las 5 áreas de la cabeza que son la nuca, la parte de atrás, los lados, la corona y arriba. Me gusta dividirlo de esta forma, comienzo en la nuca lo desenredo todo y luego hago los twists en esa área para que no se hagan nudos de nuevo", explicó. Starr Mason Credit: Cortesía En cuanto a si es recomendable desenredar antes del lavado, expresó que generalmente ella acostumbra a pasar los dedos por su cabello como si fuera un peine, previo a aplicarse el champú. Agregó que otro truco es que a la hora de limpiar el cráneo eviten hacer círculo con los dedos y en su lugar, lavarlo en dirección desde la raíz hacia abajo. ¿Se recomienda pre-desenredar antes de lavar? Cada uno tiene su sistema. Por lo general, hago un proceso de desenredado ligero antes de lavarme y pasarme los dedos por el cabello. Lo que sugiero enfáticamente es usar el acondicionador antes de meterse en una piscina o en el océano. Yo creo que el truco está en cómo haces el shampoo, las chicas de pelo rizado evitan hacer círculos mientras se lavan las raíces. Cabello rizo Credit: Getty Images / Aleksandar Nakic ¿Cuál es la mejor manera de desenredar el cabello 4c? Al cabello 4c le encanta vivir unido. La mejor manera de desenredarlo es cuando está muy mojado, como cuando estás en la ducha y tienes acondicionador. Me gusta desenredar primero con los dedos y luego tomar un peine de dientes grandes y dividirlo en secciones. Comienzo en la nuca y cuando termino con esa zona mantengo el cabello en un moño para evitar rectángulos. ¡Mira la entrevista completa en el video colgado arriba!

