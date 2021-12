Transforma tu rostro con un facial de ultrasonido El Dr. Campos nos cuenta todos los detalles de esta terapia innovadora Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué es HIFU? Estas son las siglas de High-Intensity Focused Ultrasound, una tecnología cosmética avanzada que tensa y levanta significativamente varias áreas del rostro. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todo acerca de esta nueva tendencia estética. Si deseas reducir los signos del envejecimiento y mejorar el tono de la piel en una sola sesión, no dejes de leer. ¿Qué es el ultrasonido enfocado de alta intensidad? El ultrasonido para estiramiento facial es una opción de tratamiento bastante nueva para personas con piel flácida. Este procedimiento ayuda a rejuvenecer la piel alrededor del rostro, levanta las cejas y refina las arrugas sin dejar cicatrices quirúrgicas. También minimiza el tiempo de inactividad, ya que la recuperación es rápida y el procedimiento no es invasivo ni doloroso. Aparte de su aplicación cosmética, también es eficaz en el tratamiento de tumores. Si te sometes al procedimiento, podrás ver resultados en unos pocos meses, sin las posibles complicaciones o efectos secundarios de una cirugía. ¿Cómo funciona? La energía del ultrasonido para promueve la creación de colágeno, que es esencial para una piel más firme. El dispositivo penetra cinco milímetros de profundidad debajo de la piel, llegando a la capa de músculos faciales. La capacidad de ir tan profundo es crucial, ya que la producción de colágeno se lleva a cabo en estas capas inferiores. El resultado es una piel de aspecto más joven y terso, ya que el tejido proporciona más apoyo a la piel. ¿Quién es el candidato ideal? Es posible que HIFU no sea apropiado para todos. En general, el procedimiento funciona mejor en personas mayores de 30 años con laxitud cutánea leve a moderada. Las personas con piel fotodañada o con un alto grado de piel flácida pueden necesitar varios tratamientos antes de ver los resultados. Las personas mayores con fotoenvejecimiento más extenso, laxitud severa de la piel o piel muy flácida en el cuello no son buenos candidatos y pueden necesitar cirugía. Este tratamiento no se recomienda para personas con infecciones y lesiones cutáneas abiertas en el área objetivo, acné severo o quístico e implantes metálicos en el área de tratamiento. ¿Cuál es su costo? El costo promedio es aproximadamente $1,200, una diferencia drástica con respecto a un procedimiento de estiramiento facial quirúrgico, que tiene un costo promedio de $9,000. En última instancia, el costo dependerá del área a tratar y tu ubicación geográfica, así como del número total de sesiones necesarias para lograr los resultados deseados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una última recomendación… Un tratamiento de estiramiento facial no quirúrgico puede ser una forma efectiva de minimizar los signos del envejecimiento. Requiere menos tiempo de recuperación que un estiramiento facial quirúrgico y con un buen cuidado posterior, los beneficios de este tratamiento pueden durar por mucho tiempo. Mi consejo es que siempre te informes, te asesores y que conozcas los pros y contras de un procedimiento no invasivo como este con respecto a un lifting quirúrgico tradicional para que puedas tomar, junto a tu proveedor de salud, la mejor decisión para ti.

