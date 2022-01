La magia de la sal marina: conoce este facial para rejuvenecer la piel El Dr. Campos nos descubre un tratamiento increíble para cualquier rostro Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Alguna vez has notado lo increíble que se siente tu piel después de un día en la playa? La sal marina natural en la arena y el agua exfolian suavemente la piel y la dejan con una sensación de salud y vigor. Esto es lo que promete el facial de sal y El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todo lo que tienes que saber sobre la técnica. ¿Qué es un facial de sal? La NASA ha estado usando la terapia LED durante años para la curación y la medicina estética la ha incorporado hace unos cuantos años para matar bacterias mientras aumenta la circulación y estimula la producción de colágeno y elastina. Un facial de sal consiste en una terapia de renovación de la piel no invasiva que combina una exfoliación natural a base de sal marina con ultrasonidos de cavitación y terapia de luz LED. El facial aprovecha los poderes curativos de los cristales de sal, utilizando fototerapia que funciona como la fotosíntesis de las plantas para sobrecargar tus mitocondrias y ayudar a tus células a absorber los nutrientes más fácilmente. ¿Cuáles son sus beneficios? La sal marina es totalmente natural y funciona bien con cualquier tipo de piel. Acelera el proceso de curación, por lo que es una buena combinación para combinar con otros tratamientos. Posee propiedades antiinflamatorias naturales y actúa para aliviar la picazón o la piel seca. Ofrece una limpieza profunda mientras abre los poros. Igualmente, reduce la grasa en tu piel y la aparición de estrías mientras que, al mismo tiempo, equilibra la producción de grasa de tu cuerpo, creando un tono de piel más uniforme en general. Puede mejorar tu circulación, hidratando tu tejido. Funciona como un antiséptico natural, matando las bacterias responsables del desagradable acné y los brotes. Puede ayudar con afecciones como la dermatitis, psoriasis y eccema. ¿Quién es el candidato ideal? La mayoría de los pacientes independientemente de su tono o tipo de piel son candidatos para un facial de sal. Ya sea que tengas daños por el sol, estrías, acné u otros problemas, este tratamiento puede ayudar a renovar y refrescar tu piel. No contiene productos químicos agresivos y es completamente no invasivo, lo que significa que no tiene efectos secundarios no deseados. Ese resplandor similar al que se obtiene recién salido de la playa permanecerá contigo el paciente durante días después de cada sesión. Ayuda a que la piel absorba más fácilmente las vitaminas, los nutrientes y los productos tópicos después del facial. ¿Qué se puede esperar durante el tratamiento? El sistema utiliza sal marina de grado médico microfino para proporcionar exfoliación mediante presión en lugar de succión; esto protege la superficie de la piel de raspaduras, quemaduras o estallidos de vasos sanguíneos. A continuación, se aplican a la piel sueros personalizados, antioxidantes y factores de crecimiento para enfocarse en problemas como sequedad, líneas finas o arrugas, pigmentación y daño solar. Los activos hidratantes se introducen en la piel a través de la cavitación ultrasónica, que dilata los espacios entre las células de la piel para que los productos activos y los medicamentos entren en las células de la superficie de la piel y debajo para estimular el colágeno. Por último, la terapia de luz LED personalizada ayuda a calmar la inflamación, tratar el acné, estimular el colágeno y revertir el daño solar. El tratamiento combinado de tres pasos es seguro para todo tipo de piel. ¿Cuándo se ven los resultados? Tu piel debe verse inmediatamente vibrante, sin necesidad de tiempo de inactividad. Estos resultados pueden durar aproximadamente dos semanas. Pueden ser necesarios múltiples tratamientos faciales con sal para lograr el resultado deseado. El uso de protección solar puede ayudar a prolongar los resultados y retrasar el proceso de envejecimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuánto cuesta? Una sesión de facial de sal cuesta en promedio $250. Ten en cuenta que depende de los objetivos a lograr se pueden necesitar varias sesiones. Una última recomendación… Este facial es una excelente opción eficaz para mujeres y hombres de todos los tipos de para mejorar la textura de nuestra piel y tratar algunas afecciones. El tratamiento dura aproximadamente 45 minutos y los resultados iniciales son impresionantes. Mi consejo es que para obtener los mejores resultados lo realices, previa asesoría con un especialista, regularmente para mantener fresca y nueva la capa superior de la piel del rostro.

