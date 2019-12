El nuevo facial con sal que promete dejar la piel como la de un bebé El facial también usa luz infrarroja para ayudar a que la piel produzca más colágeno. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En busca de la eterna juventud muchas mujeres están dispuestas a probar en cuanto producto o tratamiento se nos presenta, incluso no rechazan la idea de usar rellenos que prometen retrasar el paso del tiempo y dejarlas luciendo un rostro envidiable. Eso sí, hay que tener en cuenta que los métodos clásicos, como limpiar bien la cara antes de acostarse, tomar mucha agua, usar humectante y protector solar, son los más efectivos. Pero no está demás tomar beneficio de los avances de la tecnología sobretodo cuando a faciales se refiere. ¿Lo nuevo? Un facial de sal que deja la piel como la de un bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una nueva entrega de Los especiales con Kika, la experta en belleza se fue hasta el consultorio de la doctora Yael Halaas para tratar este innovador facial e investigar todos los beneficios que tiene para la piel. “Me encanta el facial de sal para pacientes de todas las edades porque estamos restaurando la piel a una situación maravillosa”, explica la doctora. “Es una combinación tres cosas. Estamos usando sal y no es sal regular. Estamos usando una sal superfina para hacer una exfoliación del cutis”. Ni corta ni perezosa Rocha se animó a someterse al efectivo tratamiento, que incluye el uso de varios dispositivos y luz infrarroja, y el resultado fue realmente increíble. No te pierdas el video al inicio del artículo para que descubras de qué se trata este facial y las maravillas que puede hacer por tu piel. Nosotras morimos por probarlo. Advertisement

