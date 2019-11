El nuevo facial que promete eliminar las bolsas y las ojeras Además ayuda a aumentar la circulación en el rostro y a desinflamarlo. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En busca de la eterna juventud estamos dispuestas a probar cuanto producto se nos presenta y a recurrir incluso a rellenos que prometen retrasar el paso del tiempo y dejarnos un rostro envidiable. Pero no podemos negar que los métodos clásicos siguen siendo de los más efectivos. Limpiar bien la cara antes de acostarse, tomar mucha agua, siempre usar humectante y no olvidar el protector solar. También, entre estos métodos, están los faciales, que limpian profundamente la piel y le brindan las vitaminas que necesita para que permanezca radiante por más tiempo. Hoy en día existen muchos tipos de faciales que prometen hacer maravillas en el rostro. ¿Uno de los más nuevos? El French Facial o facial francés. Es un procedimiento que además de dejar la piel como nueva, ayuda a mejorar otros problemas que podamos tener. Hablamos con la doctora Mariana Vergara, especialista en estética, quien nos explicó los increíbles beneficios que tiene este tratamiento, el cual es ideal para hacérselo justo antes de las fiestas venideras. "Este facial consiste en un aparato que se mueve lentamente por la cara en dirección a los ganglios linfáticos para eliminar las toxinas de la piel de manera completamente natural", explica Vergara. "Se comienza desde el rostro hacia los ganglios linfáticos que se encuentran en el cuello y luego drenan en la zona torácica". Según la experta, esta maravilla de tratamiento ayuda a reducir las bolsas de los ojos y las ojeras. Además, elimina los signos de cansancio y deshincha la cara mientras la oxigena y mejora la circulación. Image zoom Cortesía "Estos masajes son completamente naturales, mejoran el estado de la piel y tienen un efecto rejuvenecedor inmediato. La cara se ve más delgada, ya que elimina todo el exceso de líquidos y las toxinas que se acumulan en los tejidos subcutáneos. Al favorecer la circulación sanguínea también se fortalecen los músculos de la piel". Así que ya sabes, si quieres lucir un rostro radiante, sin bolsas en los ojos y mejor aún, sin ojeras, este es el facial que necesitas. Advertisement

