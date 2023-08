¡Increíble! Este facial en París con la última tecnología revela el estado de tu piel en diez años En el Instituto de belleza de Lancôme en los Campos Elíseos, modernas máquinas diagnostican cuidados y productos para detener el paso del tiempo con ingredientes que debes conocer, ¡no te lo pierdas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para esta entrega de los #EspecialesconKika recibimos una invitación maravillosa por parte de Lancôme para visitar su fabuloso Institute de Beauté donde se encuentran todos los productos y fragancias de Lancôme, ubicado en el número 52 de la icónica avenida de los Campos Elíseos en París. Allí, de la mano de la doctora Annie Black, Directora Científica Internacional para Lancôme, nos dejamos llevar por un recorrido sorprendente y novedoso en materia de tecnología y diagnóstico de la piel para tratarla como merece y así mantenerla en condiciones óptimas. No te pierdas el vídeo de arriba con todos los detalles. Annie Black Credit: Kika Rocha Esta es una tienda impactante en tamaño, variedad de ofertas de productos, fragancias y todo lo relacionado con la icónica marca de Lancôme que invita siempre a celebrar la vida y la belleza. Hay muchas cosas maravillosas para descubrir allí, pero nuestra atención se enfocó en lo último en tecnología de belleza. "La tecnología de belleza tiene dos aspectos", nos explicó la doctora Black. "El primero es utilizado para ofrecerte un diagnóstico de la piel para que puedas construir una rutina de cuidado basado en este". Se desarrollaron herramientas increíbles para lograr ese diagnóstico, como una máquina que hace fotografías que revelan qué sucede al interior de la piel. "Gracias a diversos algoritmos e inteligencia artificial podemos ofrecerte un diagnóstico de tu piel que se compara con las estadísticas de mujeres de tu misma edad y el estado de su cutis", revela la experta. Lancome maquina Credit: Kika rocha Las medidas se obtienen por rango de color. Las zonas en rojo y verde revelan aspectos positivos y negativos en materia de hidratación, manchas y arrugas el instante. Los resultados en rojo son señales de alerta. "La tecnología es tan poderosa que puede hacer una proyección del estado de la piel en el futuro en dos escenarios: si te cuidas o no te cuidas", reitera Black. "Lo más importante para cuidarse la piel es utilizar protector solar" advierte. "Recuerden los rayos UVB queman, los rayos UVA envejecen, entonces estos últimos son los que penetran muy profundo en la piel y causan el mayor daño y pronto envejecimiento. De manera que cuando busques protectores debes fijarte no sólo en el SPF sino en la protección UVA también". Una vez hecho el diagnóstico es importante darle a la piel los ingredientes que requiere para nutrirse y regenerarse a diario. La rutina se cuidado debe empezar siempre por un buen suero que se aplica antes del hidratante. Y el producto estrella de Lancôme es su suero Advanced Génefique. "Es universal, para todas las pieles y necesidadss. Tiene ácido hialurónico para hidratar además de prebióticos", explica. Otra nueva primicia para la temporada otoñal es el suero H.C.F. Rénergie Triple Serum, con ácidos hialurónico, ferúlico y niacinamida. "Viene con tres válvulas independientes para mantener estos ingredientes en su mejor estado antes de aplicarse sobre la piel, para que al usarse siempre esté fresco y solo se mezclen en el momento de usarse". En materia de cremas novedosas para la temporada quedamos fascinadas con H.P.N. 300 Rénergie Peptide Cream. "Esta es nuestra nueva crema y es maravillosa pues contiene 300 péptidos derivados de las plantas", dice Black. "Lo maravilloso de tener tantos péptidos es que cada uno se ocupa de una necesidad bilógica específica para ser más eficiente". Antes de pasar a experimentar con una esteticista profesional todos estos productos, la doctora Black nos ofrece una reflexión valiosa: "En tu piel tienes que usar productos de excelente calidad. Por eso invertimos tanto tiempo en la investigación y desarrollo para que sean productos que quieras usar una y otra vez. Y así, nos dirigimos al segundo piso para disfrutar de un maravilloso facial realizado por la esteticista Priscilla Morain que atiende a las famosas embajadoras de la marca, como la influencer y empresaria italiana Chiara Ferragni. facial paris Credit: Kika Rocha Con novedosos dispositivos LED y sus manos mágicas experimentamos la aplicación de los productos y un drenaje especial. "Utilizamos una técnica magistral y muy antigua llamada pinzamiento en la que se pellizca levemente el rostro por secciones con el índice y el pulgar y luego se alisa la piel", nos dice Morain. "Esto mejora el tono de la piel y la circulación". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Kika mascarilla Credit: Kika Rocha Luego de una mascarilla hidratante y un relajante masaje en esta preciosa cabina con una vista simbólica a la icónica torre Eiffel, salimos del Instituto Lancôme de París con la piel radiante y la gran felicidad de experimentar y compartir lo más novedoso en materia de cuidado. ¡Merci Lancôme por esta maravillosa cita de belleza!

