Entérate de qué se tratan los faciales con láser que prometen cambiarte la piel para siempre Este innovador tratamiento combate las manchas, las arrugas, la rojez y muchos otros problemas de la piel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de faciales se trata, las opciones son interminables. Existen faciales para cualquier problema que tengamos en la piel y muchos de ellos son bastante efectivos. De hecho, la mayoría de las celebridades no van a una alfombra sin antes hacerse su facial favorito. Ahora bien, ¿sabías que existen faciales que se realizan con láser y se toman menos de media hora? Hablamos de los faciales del centro para el cuidado de la piel Skin Laundry, dónde se especializan en hacer este tipo tratamientos que prometen hacer maravillas en la piel y en muy poco tiempo. Hablamos con la enfermera y experta en la materia Christine Tuite, quien nos explicó más a fondo de qué se tratan estos innovadores tratamientos. ¿De qué se trata el facial con láser? Un facial de Skin Laundry toma unos 15-30 minutos y usa tecnología médica que trata la primera y segunda capa de la piel. Estos proveen una limpieza profunda, rejuvenecen y combaten varios problemas de la piel. Nuestros tratamientos son ideales para quienes quieren prevenir, corregir problemas como el acné, la hiperpigmentación, los signos del envejecimiento y rojez, o para quienes quieren mantener una piel saludable y radiante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué estos faciales son tan efectivos? Nuestras máquinas son poderosas y muy seguras. Estas penetran más profundamente que los faciales tradicionales, y ayudan a que los resultados sean reales y a largo plazo, mientras hacen que la piel luzca saludable. ¿Cuáles problemas de la piel se pueden tratar con este tipo de faciales? Los problemas más comunes que tratamos son el acné, melasma, hiperpigmentación, rosácea, rojez, marcas de acné, textura irregular, líneas de expresión, arrugas y piel opaca. ¿Se necesita tiempo de reposo después de uno de estos faciales? Nuestros tratamientos no necesitan tiempo de reposo. Algunos clientes experimentan un poco de rojez, que desaparece en unas horas dependiendo del tipo de piel. facial con laser, skin laundry Credit: Cortesía ¿Cuántas veces al año es recomendable hacerlos? Creemos que, para tener una piel limpia, brillante y saludable, es bueno hacer una rutina. Los expertos crean un plan a la medida y determinan que tan frecuente debes hacerte el facial para obtener los resultados que deseas. Normalmente, nuestros clientes se hacen dos faciales al mes. ¿Duele o molesta? No, normalmente decimos que se siente como un leve caliente. No es doloroso. El fractional laser puede sentirse más intenso, comparado con nuestro signature laser. Las enfermeras configuran la máquina para que el cliente la puede aguantar. No realizamos el tratamiento si es doloroso o incómodo para el cliente. Skin laundry, facial con laser Credit: Cortesía ¿Cuáles son los resultados que se pueden obtener? Previene nuevos brotes de acné, estimula el colágeno para obtener una piel más firme, reduce la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas, reduce la apariencia de las manchas y el melasma. ¿Cuánto cuesta aproximadamente? Nuestros tratamientos cuestan desde $50, tu primera visita, hasta $700.

