Facial de joyas: los tratamientos de lujo para renovar tu piel El Dr. Campos revela cómo puedes lograr “Jewel Skin”. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Seguramente ya has escuchado de productos para la piel que contienen ingredientes fuera de lo común, pero el uso de piedras preciosas y metales preciosos para el cuidado personal es un concepto que cada vez está cobrando más notoriedad. ¿Serán los diamantes el mejor amigo de tu piel? ¿Es el oro un elixir de la eterna juventud? ¿Pueden las perlas hacer que tu piel brille? El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos dio todos los detalles sobre el "Jewel Skin" o "Facial de Joyas" para renovar tu piel. diamantes, belleza, piel, rostro Credit: Getty Images ¿De qué se trata el "Facial de Joyas"? El mundo de la estética facial tiene productos con ingredientes que van desde diamantes hasta caviar, así que todo lo que necesita es una copa de champán para completar la imagen de un tratamiento a todo lujo. Y si prefieren las perlas y el oro, también hay tratamientos que tienen esos ingredientes, así como varios otros ingredientes preciosos para iluminar su cutis. Eso no es todo. Hay muchos más productos y tratamientos para el cuidado de la piel que utilizan metales y piedras preciosas como ingredientes. Entonces, ¿se trata simplemente de una moda pasajera o estos tratamientos realmente le hacen bien a tu piel? Aunque no está científicamente probado que las piedras preciosas puedan traer suerte, la investigación ha demostrado que los iones negativos que se encuentran en las piedras preciosas y los metales pueden beneficiar la piel de muchas maneras y esa es la base de esta tendencia estética. Diamantes En los tratamientos de la piel, los diamantes son apreciados por sus propiedades exfoliantes. Cuando se combinan con otros productos naturales como la avena y el aloe, no solo exfolia, sino que también ayuda a curar y reafirmar la piel. Un facial de diamante deja la piel fresca, suave y clara. Este es un procedimiento no invasivo que utiliza una varilla de platino con punta de diamante para pulir la piel, aliviar la pigmentación, reducir las líneas y arrugas y mejorar el drenaje linfático. Su costo aproximado es de $250 dólares. Eso sí, evite este tratamiento si tiene la piel sensible o padece de alguna condición infecciosa activa como acné, por ejemplo. Oro Este es uno de los metales más suaves y es fácilmente absorbido por la piel. La investigación ha revelado que el oro no solo tiene propiedades antibacterianas, sino que también ayuda a transportar moléculas de oxígeno directamente a la piel, influye en las funciones celulares y, por lo tanto, revitaliza y rejuvenece la piel. Las cremas y los tratamientos faciales con infusión de oro son tratamientos antienvejecimiento muy populares y son ideales para la piel normal a seca. El precio de una crema facial a base de oro puede oscilar entre $200 a $350 dólares. Sin embargo, el metal puede irritar e inflamar la piel, y no se recomienda si tiene piel sensible o padece de rosácea. Perlas Si las pecas, manchas de sol y la pigmentación son un problema, entonces las perlas son tu solución. Las perlas controlan la producción de melanina (el pigmento de la piel responsable de la coloración de la piel), aclarando así el tono de la piel y unificando la tez. Las perlas también contienen poderosos elementos nutritivos como aminoácidos, minerales y proteínas que fortalecen la piel. Un tratamiento facial con perlas puede costar de $300 dólares en adelante y es ideal después de unas vacaciones en la playa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Hay otras opciones? Aunque los diamantes, el oro y las perlas son más populares en la terapia de la piel, las piedras preciosas como el zafiro, el rubí, el topacio y la esmeralda también se han abierto camino en las formulaciones cosméticas. Por ejemplo, las esmeraldas purifican la piel mientras que los zafiros ayudan a calmar y refrescar la tez inflamada y son ideales para pieles grasas y sensibles. Los rubíes ayudan en la curación y el rejuvenecimiento y son perfectos para los tratamientos antienvejecimiento, mientras que el topacio ayuda a hidratar la piel seca y escamosa. Una última recomendación… El uso de tratamientos y productos cosméticos con ingredientes activos proveniente de piedras y metales preciosos se está convirtiendo en una tentadora opción para renovar hasta la piel más exigente. Pero les advierto que no se dejen llevar por su atractivo exótico, ya que cada piedra preciosa tiene una función específica y debe usarse para necesidades específicas de la piel. Así que, como siempre les aconsejo, asesorarse con un profesional médico antes de dejarse llevar por el atractivo de las piedras preciosas.

