Este es el facial Hollywood con el que rejuvenecí 5 años en 60 minutos Para lucirme durante las entrevistas en la 71a edición de Miss Universo descubrí los beneficios de este completo tratamiento que ofrece increíbles resultados para el rostro. ¡Mis fotos lo demuestran! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para esta edición de los #EspecialesconKika visité en Miami el centro de belleza Vizage Spa en El Doral para experimentar los beneficios del fabuloso facial Hollywood para la piel. Como verás en este video el procedimiento tarda aproximadamente una hora y tiene distintas etapas. Su propietaria es la experta dermatocosmiatra Visnú Ferreira quien nos explicó durante nuestra entrevista todos los detalles y pasos de este protocolo que experimenté antes de viajar a New Orleans para la edición número 71 de Miss Universo y que dejó mi piel tersa, luminosa y rejuvenecida. KRMissU71 Credit: kika Rocha "El facial Hollywood es un tratamiento que ofrece increíbles resultados de rejuvenecimiento facial", nos dijo. El primer paso es realizar una exfoliación con un pulido profundo hecho con una punta de diamante muy pequeña para remover las capas superficiales y células muertas de la piel. Como paso siguiente se aplica un complejo de vitaminas de acuerdo a la necesidad de cada persona con la técnica de micro infusión realizada con el Derma Pen. También se pone ácido hialurónico con Electroporación para aumentar la hidratación y permeabilidad celular. Por último se coloca el plasma que se extrae de la sangre del paciente. Este plasma se obtiene por medio de la centrifugación de la sangre y es muy rico en plaquetas. Se aplica con micro agujas en la cara, el cuello y el escote para que así comience la regeneración de todas las células. El sobrante del plasma se pone directamente en la piel como una mascarilla que se deja por cuatro horas antes de retirarse. "Así el paciente experimenta un efecto lifting debido a este maravilloso plasma", concluye Visnú Ferreira. "Horas después puede lavar su rostro normalmente y usar sus cremas habituales cuidando siempre su piel de la exposición directa al sol". KfacialMissU Credit: Kika Rocha ¡Lucir y sentirse como una estrella jamás había sido tan fácil! Mis fotos en New Orleans durante el evento de Miss Universo lo comprueban. Mi piel lució radiante y ¡sin necesidad de ningún filtro! Para citas en el Vizage Spa de Miami puedes seguirlos en su Instagram @Vizagemiami o llamar al 786-571-3935.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este es el facial Hollywood con el que rejuvenecí 5 años en 60 minutos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.