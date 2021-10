Descubre por qué este es el facial favorito de Eiza González, Rosalía y otras famosas El facial promete rejuvenecer el rostro y dejarlo luciendo más radiante y firme que nunca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los faciales son una parte muy importante de la rutina de belleza de muchas mujeres, en especial de las celebridades, quienes constantemente están frente a los reflectores y tienen que asistir a eventos en los que todos los ojos están encima de ellas. Es por eso por lo que su piel necesita más cuidado y tratamientos profundos que la dejen luciendo radiante en todo momento. Uno de esos tratamientos que aman las famosas es el Red Carpet Facial, que se realiza en el Tracie Martyn Spa, ubicado en la ciudad de Nueva York. Hablamos con Marius Morariu, fundador, CEO y desarrollador de producto de dicha compañ´ía, quien nos contó todos los detalles acerca de este facial que tanto aman las famosas. Marius, ¿de qué se trata el Red Carpet Facial? Además de la manera en que tratamos a los clientes y nuestro impecable servicio, lo que nos diferencia es nuestra máquina de belleza Resculptor, este aparato reafirma, levanta y hace más visible el contorno del rostro, además deja un glow saludable. Eso lo aunamos a otras increíbles tecnologías como luces LED, terapia de oxígeno, y lo más importante, nuestra línea de productos clean. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué resultados se pueden obtener con este facial? Es ideal para una joven modelo como para una mujer de 80 años, así que es muy versátil. Ayuda a quitar la inflamación, da firmeza, eleva el rostro y te da un glow saludable, mientras reduce la apariencia de las arrugas y otros signos de envejecimiento, haciendo que luzca como si te hubieras ido de vacaciones. ¿Es para todo tipo de pieles? Sí, es muy versátil, pero para las que necesitan extracciones, recomendamos el facial Absolute Purity Diamond o híbrido, entre ese y el Red Carpet, que se llama Purple Ray Facial. ¿Qué tan rápido se pueden ver los resultados? [Se ven] inmediatamente. Nosotros hacemos un lado de la cara para que vean y sientan las diferencia desde la primera visita. ¿Cuánto tiempo antes de una fecha importante, es recomendable hacerlo? Más o menos cinco días antes e incluso diez días antes hace una gran diferencia. Si lo haces cada mes, los resultados duran 30 días o más, y esos resultados se van acumulando. Red Carpet Facial Credit: Cortesía ¿Cada qué tiempo es recomendado hacerlo? Una vez al mes, y estratégicamente antes de algún evento o de una sesión de fotos. ¿Cuánto duran los resultados? Aproximadamente entre 10 y 14 días, la primera vez. Pero el alto consumo de azúcar, lácteos, carbohidratos, sal, y esa botella extra de vino, hace que los resultados desaparezcan más rápido. Así que es mejor comer clean y saludable, para que los resultados del Red Carpet Facial duren más. ¿Cuánto cuesta? Comienza en $387 si compras un paquete. Si solo compras uno, cuesta $450. ¿Cuáles celebridades son fanáticas de este facial? Camila Mendes, Eiza González, Rosalía, Camila Sodi, Cyndi Lauper y Zion Moreno, entre otras.

