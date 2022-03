Facial de diamante: reafirma tu piel con este tratamiento lujoso ¿Buscas el glow perfecto? El Dr. Campos nos cuenta los detalles de esta genial alternativa Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A veces simplemente no tenemos tiempo para un tratamiento intensivo completo. Imagina poder lucir una piel luminosa y firme en tan solo 10 minutos, ¿increíble verdad? Nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos, nos explica cómo puede ser posible con un facial con efecto Mini Lift Express para esas ocasiones en que necesitamos una solución rápida. ¿En qué consiste? El facial Diamond Instant Glow es un Mini Lift Express que revela un cutis más terso y luminoso en tiempo récord. Mucho más que una ampolla flash, este tratamiento incluye tres ampollas distintas que exfolian, iluminan y alisan la piel. En tan solo diez minutos, los signos de fatiga desaparecen, las arrugas se difuminan y el cutis queda visiblemente más liso, firme y aterciopelado, impecable durante horas. Es importante destacar que es adecuado para todo tipo de pieles y su efecto dura hasta ocho horas desde su aplicación. ¿Cuáles son sus beneficios? Este facial promete una piel perfecta en tres simples pasos máximo resultado en mínimo tiempo debido a su triple acción que tensa, ilumina y aporta firmeza. En el proceso, borra los signos de fatiga y estrés suavizando al instante las arrugas y las líneas de expresión. Por si esto fuera poco, te ayuda a fijar y realzar el maquillaje ya que se crea una base uniforme para un acabado perfecto. ¿Cuáles son sus ingredientes principales? Las magnificas propiedades antiinflamatorias del aloe vera están presentes en este facial. Por tal motivo, Diamond Instant Glow ayuda en la reparación y curación de la piel. Otro elemento que posee es la niacinamida que fortalece la barrera natural de la piel para ayudar a prevenir daños futuros. La manteca de karité, por su parte, aumenta los niveles de humedad de la piel, dejándola tersa, suave y flexible. Otro ingrediente, el pantenol, hidrata la piel seca. Como puedes apreciar, esta mezcla de ingredientes naturales activos se une para brindarle la mejor experiencia a tu piel. ¿Cómo se aplica? El primer paso es el peel. Consiste en una suave y efectiva exfoliación química para renovar y rejuvenecer. En este primer paso, el ácido glicólico y un complejo alfa-hidroxiácido son las estrellas ya que eliminan las células muertas de la superficie cutánea, lo que se traduce en un cutis con menos irregularidades, terso y uniforme, listo para absorber mejor el resto del tratamiento. A continuación, se procede a aplicar el RADIANC, una ligera emulsión de textura sedosa que hidrata intensamente, recuperando la elasticidad y el confort de la piel después de la exfoliación. Con extracto de ceratonía siliqua (algarroba), niacinamida, sensorphine, aloe vera, vitamina E y manteca de karité, unifica el tono y aporta una extraordinaria luminosidad. Por último, el lift. Con su Phyto-Lift Complex y el colágeno de alto peso molecular, aporta un gran efecto tensor sobre la piel, difumina las arrugas y proporciona un acabado más liso, a la vez que preserva la hidratación. Además, incluye proteínas de soja y edelweiss para una acción revitalizante y antioxidante global. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es su costo? El costo de este facial se encuentra alrededor de los $250. Ten en cuenta que se recomienda realizar una limpieza antes de este o cualquier tratamiento estético para así optimizar sus resultados. Una última recomendación… Al igual que otros tratamientos como el facial láser con carbón activo, el facial Diamond Instant Glow es ideal para preparar tu piel ante cualquier evento y cada día se hace más popular y demandado. Por eso, desde aquí les digo: ¡vale la pena!

