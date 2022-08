¡Este facial con microagujas y células madre me cambió la cara! Descubre todos los detalles del novedoso AnteAGE Stem Cell Microneedling Facial que experimenté en Nueva York y me dejó la piel tan tersa y luminosa como la de una adolescente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para una nueva entrega de los #EspecialesconKika hace dos semanas visité en Manhattan al doctor Akis Ntonos en su consultorio Aion Aesthetics para realizarme el AnteAGE Stem Cell Microneedling Facial, un tratamiento con microagujas que brinda a la piel una infusión de ingredientes revolucionarios como son las células madre para rejuvenecerla, hidratarla y revitalizarla. Como verás en el vídeo arriba, el facial AnteAGE utiliza la técnica con microagujas para que las células madre conocidas como Cytokines obtenidas de la médula ósea humana penetren en la piel y ayuden a eliminar las líneas de expresión, eliminar manchas y disminuir el tamaño de los poros. Aunque inicialmente el rostro quede enrojecido en pocos días esto desaparece y la piel lucirá más luminosa. Dr Akis Credit: Kika Rocha El Doctor Akis Ntonos explicaba a medida que realizaba el tratamiento todos los detalles: "Lo que hacemos es empezar a colocar sobre la cara el suero AnteAge Stem Cell que contiene las células madre y que hacemos penetrar en la piel con ayuda de las micro agujas. Empezamos por la frente y luego por todo el rostro", dice. "El enrojecimiento que se aprecia es causado por las agujitas pues estas van haciendo pequeñas lesiones en la piel mientras ayudan a que se absorba el suero", agregaba. "Este enrojecimiento se mantendrá en los próximos tres a cuatro días y luego se atenuará pues el suero va a hacer que la piel se sane y se regenere. Además se reducirá el tamaño de los poros". AnteAge Stem cell Credit: Cortesia: AnteAge Beauty Para que el tratamiento funcione en los días posteriores es vital mantener la piel muy hidratada. Esto se logra con un kit de cuidado post tratamiento de AnteAge que contiene un acelerador para reparar y un iluminador que ayudará a combatir las manchas ocasionadas por el daño solar, además del ácido hialurónico que es imprescindible para hidratar la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de seguir las instrucciones detalladamente y mantener la piel muy hidratada los resultados del facial son increíbles. El experto recomienda un mínimo de tres tratamientos que deben hacerse con un espacio de cuatro a seis semanas. ¡De esta manera los resultados serán aún más sorprendentes!

