Rejuvenece tu tez con un facial Aquabio ¡Aquí los secretos! El Dr. Campos nos cuenta cómo puedes lograr una piel radiante con este tratamiento innovador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo el mundo quiere una piel suave, luminosa y de aspecto juvenil, ¿verdad? Ahora, se puede lograr un brillo natural con un tratamiento facial que limpia, extrae impurezas e hidrata la piel. Nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos, nos reveló los detalles detrás del AquaBio Facial. ¿De qué se trata? El AquaBio Facial es un tratamiento para la piel, también conocido como "hidrodermoabrasión" porque implica una exfoliación similar a la microdermoabrasión combinada con sueros limpiadores e hidratantes. El procedimiento no invasivo es similar en principio a un tratamiento facial regular, pero brinda resultados más dramáticos. Esto se logra mediante un dispositivo mecanizado con una acción de remolino de vórtice para brindar hidratación y eliminar la piel muerta, la suciedad, los desechos y las impurezas mientras limpia y calma la piel. ¿En qué consiste el tratamiento? Este tratamiento utiliza tres acciones que contribuyen al rejuvenecimiento de la piel: la exfoliación física de la presión del agua y una punta texturizada, la exfoliación química con ácidos como el glicólico y el salicílico, y la succión para levantar las células muertas de la superficie. Un tratamiento básico comienza con una solución a base de agua que se aplica a la piel para romper la capa superior de células muertas. Gracias a la punta de succión del dispositivo, las células muertas de la piel y los restos superficiales se levantan, proporcionando un método de extracción más suave. A continuación, se aplica una solución de exfoliación química de la misma manera, aumentando la profundidad de la exfoliación. Los pasos finales implican la misma aplicación a presión de sérums de tratamiento personalizados según las necesidades de la piel. Dado que todos los pasos se realizan en una solución hidratante a base de agua, este facial proporciona una cantidad impresionante de hidratación a la piel en comparación con un tratamiento de microdermoabrasión más tradicional. ¿Cuáles son sus beneficios? El AquaBio Facial funciona en todo tipo de piel, ya sea sensible o con acné, seca o grasa. Ayuda a mejorar la textura, el tono y la apariencia general de la piel. Esto se debe a la exfoliación profunda que limpia los poros, elimina la suciedad y permite una mejor penetración de los sueros faciales personalizados para cada paciente. Disminuye los signos de envejecimiento, incluyendo la disminución del tamaño de los poros, menos hiperpigmentación y disminución de las líneas finas. Además, ayuda a eliminar las células de la piel que obstruyen los poros por lo que es ayuda en casos de acné y puntos negros. Y si padeces de rosácea, te comento que el AquaBio Facial es seguro y efectivo. Debido a que el tratamiento no es invasivo, puede ver resultados positivos de inmediato. Incluso se recomienda antes de bodas o eventos para un brillo luminoso y saludable. ¿Cuál es su costo? Los precios del AquaBio Facial varían según la ubicación geográfica y la práctica específica que realiza el tratamiento, pero por lo general oscilan entre $180 y $250. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una última recomendación… El AquaBio Facial es apropiado para todo tipo de piel, pero se debe evitar si tienes un sarpullido activo, una quemadura solar o lesiones similares. Las mujeres embarazadas también deben evitarlo ya que, los ingredientes utilizados durante el procedimiento, como el ácido salicílico, no han sido probados como seguros durante el embarazo. Por eso, como siempre, asesórate con un profesional certificado para que sepas si el AquaBio Facial es para ti.

