Fabulista: Fortalece tu cabello con el aceite de romero

El esencial aceite de romero, productos para el cabello Credit: Cortesía Aunque el romero es más conocido como una especie, también tiene muchos beneficios para el bienestar y la belleza. Ayuda a hidratar la piel y devolverle la vida al cabello, reparando daños, combatiendo la caspa e incluso promoviendo el crecimiento. Mielle Organics, Rosemary Mint Scalp & Hair Strengthening Oil, $12.49, target.com 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Exfoliación de lujo aceite de romero, productos para el cabello Credit: Cortesía Lo más probable es que ya exfolias tu tez, pero ¿exfolias tu cuero cabelludo? Con este producto, podrás evitar la caspa. Pacifica, Rosemary Detox Scalp Scrub, $9.34, target.com 2 de 7 Ver Todo Fórmula poderosa aceite de romero, productos para el cabello Credit: Cortesía Si buscas un cabello más largo y más grueso, necesitas probar este suero con una combinación de ingredientes milagrosos. Grande Cosmetics, GrandeHAIR Enhancing Serum, $55, sephora.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Hidratación total aceite de romero, productos para el cabello Credit: Cortesía Apto para cualquier tipo de rizo o porosidad, este champú es excelente para las que buscan hidratar y suavizar su melena. Fable & Mane, HoliRoots Hydrating Shampoo, $30, sephora.com 4 de 7 Ver Todo Top Pick aceite de romero, productos para el cabello Credit: Cortesía Antes de entrar a la ducha, prueba este elixir para darle vida a tu cabello con romero, basil y escualeno vegano. JVN, Complete Pre-Wash Scalp & Hair Treatment Oil, $29, sephora.com 5 de 7 Ver Todo Salon en casa aceite de romero, productos para el cabello Credit: Cortesía Este champú de lujo está formulado para las mujeres que sufren de pérdida del cabello con ingredientes profesionales y veganos. Vegamour, GRO Revitalizing Shampoo for Thinning Hair, $48, sephora.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Otra opción aceite de romero, productos para el cabello Credit: Cortesía Además del cabello, el aceite de romero también es increíble para minimizar el enrojecimiento de la tez. SkinCeuticals, Phyto Corrective Essence Mist, $67, dermstore.com 7 de 7 Ver Todo

