FACE: estética con inteligencia artificial El Dr. Campos revela cómo esta plataforma de Cherry Imaging puede transformar tu rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Se imaginan un sistema que te permita descubrir y ver en 3D todas las imperfecciones de tu piel, incluso en su interior? Si te preguntas cuales son las zonas con problemas de pigmentación, las que han perdido volumen o donde existe flacidez en tu rostro la plataforma FACE™ de Cherry Imaging es la respuesta. Este sistema de última generación se ha convertido en la aliada de los profesionales como el Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, para poder detectar de manera precisa qué condiciones posee el paciente. Aquí los detalles. belleza, piel, rostro Credit: Getty Images ¿En qué consiste? FACE™ Es el primer dispositivo que puede entregar con precisión datos objetivos del paciente antes y después de un tratamiento estético o médico. La innovadora cámara portátil captura miles de imágenes tridimensionales de la cara desde múltiples ángulos, todo dentro de un escaneo único con un solo clic. Cada escaneo captura las sutilezas más finas en la textura y los cambios más pequeños en el volumen. Esta tecnología mejora la forma en que los médicos pueden comunicarse, tratar y medir a sus pacientes obteniendo datos precisos y objetivos, rastrea y almacenas métricas, así como documentaciones consistentes de cada caso, además, ayuda a generar confianza gracias a la comunicación fáctica, científica y visual que brinda. Su cámara de mano captura imágenes tridimensionales de la cara y el cuerpo con un solo escaneo de más de mil micro imágenes que une en un modelo 3D compuesto. ¿Cómo funciona? FACE™ realiza un escaneo utilizando su propia iluminación interna mientras tanto un software avanzado utiliza algoritmos para medir partes específicas del rostro, proporcionando una medición objetiva y precisa de toda la morfología de la piel del paciente. El paciente simplemente necesita sentarse cómodamente y mantener la misma expresión facial mientras realiza la exploración. Esto permitirá que el escaneo tome los datos del cuerpo de un paciente en su estado natural sin interrupciones en el proceso de escaneo. Aún más interesante Cherry Imaging ha desarrollado una aplicación para teléfonos móvil donde el paciente se puede auto escanear desde la comodidad de su casa y enviar las imágenes al profesional que lo va a tratar como parte de la evaluación pre-procedimiento o después de un tratamiento para asegurarse que su recuperación es acorde a lo planeado. ¿En qué se puede aplicar? Cada nuevo escaneo calcula un análisis completo de la piel que se puede usar para tratar de manera precisa y objetiva a los pacientes que necesitan tratamientos como los rellenos o Toxina botulínica; midiendo el volumen de la piel antes y después de las inyecciones para monitorear la dilución de los materiales a lo largo del tiempo con datos reales- También ayuda a medir la longitud y profundidad de las arrugas, así como la textura y pigmentación de la piel, y con esos datos, poder decidir de manera precisa cual es el tratamiento adecuado para cada caso. Es muy efectivo en casos de presentar cicatrices ya que el escaneo mide el volumen, la elevación y la depresión de la superficie de la marca para registrar un pretratamiento de referencia y continuar monitoreando las respuestas a varias modalidades de tratamiento a lo largo del tiempo. Una última recomendación… Definitivamente, FACE™ es una plataforma de visibilidad estética que permite un proceso poderoso y claro para la consulta, la planificación del tratamiento y el seguimiento para una experiencia estelar del paciente con mediciones basadas en inteligencia artificial para identificar automáticamente problemas estéticos y rastrearlos a lo largo del tiempo. Y lo más importante, es una herramienta que te ayuda como paciente a comprender tu condición estética actual, te permite involucrarte mejor con los procedimientos que te sugiere el profesional y te empodera en la toma de decisiones.

