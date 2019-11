¡Cuidado! Las extensiones de pestañas podrían albergar piojos Los expertos recomiendan limpiar las pestañas todos los días y retirarlas en caso de que te causen picazón. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En el último año las extensiones de pestañas se han vuelto muy populares y son mucha las chicas que toman ventaja de esta nueva técnica que sin duda le hace la vida más fácil a muchas mujeres. Y es que tenemos que admitir que llevar pestañas postizas o extensiones hace que los ojos se vean espectaculares. En realidad, el maquillaje luce completamente diferente cuando las pestañas lucen más largas. Por eso dicho método se ha vuelto tan popular. Ahora bien, no todo el mundo ha tenido una buena experiencia. En algunas ocasiones las pestañas no duran lo prometido, molestan porque no fueron bien aplicadas y hasta les han causado alergia a algunas mujeres. Ahora han surgido reportes de que este tipo de tratamientos está causando piojos en las pestañas. ¡Omg! Así como lo lees, según un reportaje de ABC 7 News, optometristas en Estados Unidos han reportado un incremento de piojos en las pestañas entre las personas que llevan extensiones. Estos organismos viven en el folículo de cabello y al igual que los que puedes tener en la cabeza, se pueden transferir de persona a persona. De acuerdo con lo que reportó la cadena, el problema es que las personas que se ponen este tipo de pestañas no se limpian apropiadamente el área, lo que puede causar infecciones y hacer que crezcan bacterias o que desarrollen Dermodex, un ácaro muy pequeño que se puede adherir a la raíz de las pestañas y puede causar picazón y rojez. Los expertos recomiendan limpiar el área con aceite de árbol de té para mejorar cualquier molestia y de inmediato retirar las extensiones. También es buena idea visitar un doctor. La mejor manera de prevenirlo es limpiar las pestañas adecuadamente todos los días y retirarlas desde que sientan alguna incomodidad o picazón. También se debe tener en cuenta que los piojos de pestañas se pueden obtener mediante un cepillo o toalla, así que es muy importante elegir un buen salón o spa si decides aplicártelas. La limpieza diaria puede prevenir que crezcan bacterias, pero eso no quiere decir que no te saldrán piojos. Ese es un riesgo que tomas cuando te pones extensiones de pestañas. Advertisement

