¿Qué criticas tienen nuestros expertos de moda sobre el traje de novia de Jennifer López? Entérate de qué opinan estos especialistas del fashion sobre el vestuario del gran evento y su magnífica puesta en escena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de la primera ceremonia espontánea en Las Vegas, la pareja del momento finalmente dijo que "si" al amor en una ceremonia espectacular. Este fin de semana, Jennifer López y Ben Affleck celebraron su boda en Georgia rodeado de sus seres queridos en una ceremonia en donde todos vistieron de blanco, desde los invitados hasta el bello vestido blanco de Ralph Lauren que llevó la diva del Bronx. Por supuesto, el vestuario inesperado y el traje maravilloso dieron mucho de qué hablar. Para este momento especial, consultamos a algunos de los expertos de moda del mundo latino para conocer sus opiniones sobre el fashion del evento. Jennifer López Credit: Rich Fury/WireImage Rodner Figueroa, presentador y diseñador "Considero que Jennifer López está redefiniendo la etiqueta de lo que serían las segundas nupcias. Si una mujer tiene la ilusión de vestirse de novia con un traje blanco y largo a cualquier edad, lo puede hacer. Pensarían muchas mujeres que se casan en segundas nupcias siempre quieren ser más discretas y llevar un vestido menos ostentoso. Jennifer López, al contrario, llevó uno estelar". Miguel Angel Masjuán, experto de moda y los certámenes "Jennifer López siempre sabe escoger el vestido perfecto para la ocasión. Contraria a la imagen icónica de su traje verde con un escote profundo y las piernas afuera que era todo piel, ha escogido para casarse este traje de Ralph Lauren en puro blanco tapada hasta el cuello con un velo larguísimo y, además, con esta cola tremenda con el detalle de moda de las plumas. Una vez más, Jennifer López va a marcar tendencia con este traje de novia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Claudia Zuleta, estilista a las estrellas "[Su vestido] es una pieza de acuerdo con como ella se ve reflejada en este momento. Con 50 años, no quiere dejar de ver su sensualidad y eso lo rescato en el modelo del vestido. Aparte de se ve clásico, elegante y de alta costura, se ve el toque moderno de lo que queremos nosotros resaltar como mujeres". Kika Rocha, directora de moda y belleza de People en Español "De todos sus trajes, este ha sido el que ha lucido con más ilusión, con más aplomo y con más glamour. Es un traje precioso, clásico y la cola es de verdad una obra de alta costura digna de una princesa de un cuento de hadas".

