No te pierdas los mejores bikinazos de Kathryne Padgett, exnovia de A-Rod, quien es modelo de fitness Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bikinazos Kathryn Padgett ex de A Rodriguez Credit: Instagram// Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images Después de siete meses de amor, en la primera relación seria que Alex Rodríguez ha mantenido después de su ruptura con Jennifer López, parece que la magia se acabó para el pelotero de 46 años y la modelo de 25. Mira qué cuerpazo tiene la recién soltera. Empezar galería Aventura italiana Padgett y Rodríguez pasaron juntos unas vacaciones de lujo en Italia donde vimos así de bien a la modelo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Hermosa amistad Al parecer, aunque han terminado como pareja, siguen siendo buenos amigos, tal y com han apuntado varias fuentes al portal Page Six, y no han borrado las publicaciones en redes en las que aparecen juntos. 2 de 8 Ver Todo Chica polifacética Además de competir en el mundo del fitness, Kathryne también trabaja como modelo y es dietista 3 de 8 Ver Todo Anuncio Madera de campeona La experiencia de la modelo en el mundo de fitness se puede apreciar no solo en su cuerpo, también en las poses que adopta para las fotografías. 4 de 8 Ver Todo Espíritu marino A la ya expareja del pelotero la vemos disfrutando del océano cada vez que tiene ocasión y es que ya se sabe que en el mar, ¡la vida es más sabrosa! 5 de 8 Ver Todo ¡Espectacular! El cuerpo de la modelo se transforma todavía más cuando llega la hora de competir. ¡Increíble! 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mujer poderosa Además de darnos envidia con sus exóticos viajes o atardeceres junto al mar, la joven también comparte sus duras sesiones de entrenamiento en el gimnasio, con las que mantiene su espectacular silueta. 7 de 8 Ver Todo Sangre tejana Originaria de Dallas, la joven que conquistó al beisbolista tenía que llenar el hueco de JLo, nada menos. Pero podemos entender a la perfección los encantos que Rodríguez vio en ella. ¡Buen gusto, Alex! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

