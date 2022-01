Miles de usuarios de TikTok están obsesionados con este exfoliante corporal Ya existen más de 300 millones de videos acerca de este increíble producto. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando del cuidado de la piel se trata, las mujeres no escatiman esfuerzos ni gastos. Y es que el rostro es nuestra carta de presentación a dónde quiera que llegamos. Ahora bien, debemos tener en cuenta que el resto del cuerpo también necesita cuidados y hay muchos productos que nos pueden ayudar a tener una piel suave, hidratada y radiante. Para el cuerpo existen mascarillas, cremas y otros productos que prometen mantenerlo en óptimas condiciones. Pero no podemos negar que uno de los más importantes es el exfoliante. Un buen exfoliante te ayuda a deshacerte de la piel muerta, a poner la piel mucho más suave y hasta puede combatir la celulitis. Por eso es importante que lo uses por lo menos tres veces a la semana. Hay una colección de scrubs que ya lleva un buen tiempo en el mercado, pero que hace unas semanas está causando sensación en TikTok. Hablamos de los Shea Sugar Scrubs, de Tree Hut. Estos exfoliantes están compuestos con ingredientes como el aceite de argán, que ayuda a mejora la elasticidad de la piel y a hidratarla, al igual que aceite de rosa mosqueta, mejora la textura y deja un glow fascinante. Además, también contiene azúcar que es ideal para quitar la piel muerta mientras ayuda a la circulación, y manteca de karité, ingrediente que hidrata y suaviza la piel seca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN @@kayygeeee_ @@purebeauty.selfcare scrub de tree hut, exfoliante corporal Credit: Cortesía Lo mejor es que este producto está disponible en 12 aromas, entre ellas sandía, fresa, papaya, champaña rosada y mango, todas increíbles y que te transportan a un paraíso tropical cada vez que los usas. Ya son muchos los usuarios que están obsesionados con estos scrubs, tantos que ya se pueden encontrar más de 300 millones de videos hablando de ellos. ¡Wow! Cada uno de estos Shea Sugar Scrubs cuesta $7.99 y lo puedes obtener en target.com

