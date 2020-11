Close

Exclusiva: ¿Cómo se peina Chiquis Rivera para imponer tendencia? En materia de cabello Chiquis Rivera no sigue las tendencias, las impone. Descubre sus secretos para una melena fabulosa con su estilista Tony Nuñez Ibarra. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tony Núñez Ibarra es el nuevo estilista de cabello de Chiquis Rivera y si bien lleva poco más de un año atendiéndola en sus momentos más glamorosos, tiene mucho que decir sobre cómo mantiene su melena fabulosa y sus peinados siempre vigentes. ¿Desde cuándo trabajas con Chiquis? He estado trabajando con ella durante aproximadamente un año y la verdad ha sido un gusto enorme pues le he aportado nuevas propuestas para estar siempre a la vanguardia. ¿Cómo ves su evolución? Siempre se vio genial, pero como estilista cuando comencé a trabajar con ella investigué mucho sobre los looks anteriores y definitivamente quería darle un estilo diferente, incluso si fuera un peinado simple. Definitivamente se ve fabulosa y siempre está dispuesta a cambiarlo, lo cual es genial. Image zoom Credit: Mezcalent ¿Cuál es su estilo real? Ella es mexicanoamericana, [del] barrio, ¡así que definitivamente es femenina-urbana! Lo que creo que la distingue de otros artistas de su género. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué tipo de peinados crees que son más favorecedores para ella? Tendría que decir mitad recogido mitad suelto. O una coleta que alarga su rostro, ¡definitivamente su favorita! Image zoom Credit: Mezcalent ¿Qué tendencias le gustan? ¡A Chiquis le gusta crear las tendencias! ¿Le gusta cambiar a menudo? Color, corte ... Sí, le gusta cambiar a menudo. Lo cual, desafortunadamente, puede ser muy dañino para el cabello, así que descubrí una manera de darle diferentes colores con menos daño. Usamos extensiones de cabello de diferentes longitudes y al menos 4 tonos diferentes de rubio, por longitud. Su armario para el cabello va desde extensiones con clip [y] permanentes, postizos, clips de cola de caballo, medias pelucas, pelucas completas. ¡Una chica debe tener opciones! ¿Cuál es tu última opción para una alfombra roja? ¿Le gusta usar extensiones? Mmm, basamos principalmente todos los looks del cabello en sus atuendos. El cabello es una de las últimas decisiones que tomamos, y por supuesto las extensiones siempre son imprescindibles. ¿Podrías compartir un truco de peinado que uses con ella? Está bien mezclar diferentes tonos de extensiones rubias, así el cabello adquiere mayor dimensión y se ve más natural.

