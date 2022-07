EXCLUSIVA: ¡Vivan los novios! Todos los detalles de la boda civil de Alix Aspe y las fotos del enlace La conductora de La mesa caliente le ha dado el sí quiero a su novio Diego Betanzo, en una íntima ceremonia en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Ya han sonado campanas de boda para Alix Aspe! La conductora de La mesa caliente (Telemundo) se ha casado con su novio, Diego Betanzo, en una íntima ceremonia civil en Miami. "Después del Covid [y la caída] me merecía un día de felicidad", ha declarado la radiante novia en exclusiva a People en Español. Un enlace que pese a ser planeado en el último minuto, apenas un mes después de que él le pidiese matrimonio en Italia durante un romántico viaje por Europa, resultó todo un éxito. "El vestido lo consiguió [el estilista] Reading Pantaléon de la tienda Tapiruj y es de Bec & Bridge, súper sencillo como me gusta a mí; los zapatos blancos ya los tenía aquí, me los había conseguido Karla Birbragher", comenta Aspe sobre el moderno estilo nupcial. Como accesorios, el anillo de pedida, unos originales aretes con pequeños brillantes y por supuesto, el ramo. Un bouquet sencillo con flores blancas y rosadas. Boda civil Alix Aspe Credit: Dima Osko Photography El novio también lució muy elegante, con un traje sastre gris marengo, que vistió con camisa sin corbata para mantener el aire casual, zapatos y cinturón de cuero y pañuelo en la solapa. Boda Civil Alix Aspe Credit: Dima Osko Photography Por su parte, Pantaléon, quien conoce a Aspe desde hace años y está acostumbrado a trabajar con ella en alfombras rojas y eventos, casi tuvo que dedicar más tiempo a procesar la feliz noticia que a buscar el look de la novia. "No tuve mucho tiempo para buscar ideas, la ventaja es que la conozco muy bien", comparte con People en Español. "Lo que hice fue buscar una pieza simple, sencilla, moderna… ella no es de piezas estrambóticas, es de cortes simples, bien modernos y que tenga ese toque sexy". Boda civil Alix Aspe Credit: Dima Osko Photography Y vaya si consiguió su objetivo. El traje entallado con un twist en el escote, resalta la silueta de la mexicana, y nos deja ver un poquito de piel en el abdomen y la pierna, resultando perfecto para la ceremonia civil en la ciudad del sol. "Básicamente cuando vi ese vestido pensé 'dice Alix por todos lados': minimalista, moderno, sexy…además ella fue bien específica cuando dijo que era muy íntimo, nada formal, entre ella y muy pocos amigos, ni siquiera su familia iba a estar" apunta el estilista de celebridades. "Así que quise asegurarme de que se sintiera cómoda en un momento tan especial". Boda civil Alix Aspe Credit: Dima Osko Photography Respecto a su look de belleza, la presentadora optó por llevar el cabello recogido en una cola baja ondulada, con la parte delantera con raya partida en el centro, a cargo de Elena Martínez y el maquillaje, muy natural con labios rosados, abundantes pestañas, cejas definidas y sombras satinadas, fue obra de Majo Velez, amiga y vecina de Aspe. "Me maquilló una amiga que se llama Majo Velez que vive en mi edificio, y me peinó Elenita de Telemundo, todas así de que les hablé '¡amigas, necesito ayuda!", añade. Boda civil Alix Aspe Credit: Alix Aspe Aunque para la ceremonia religiosa aún faltan muchos meses, pues se celebrará en México el próximo febrero, el día quedará sin duda en el recuerdo de todos los presentes por su emotividad y significado, pero el éxito no hubiera sido posible sin la mano que le echaron sus amistades. "De la boda todo lo demás me lo hicieron mis amigas. Una amiga dijo 'yo hago las flores' otra dijo 'yo pongo la comida', 'yo pongo la barra' y la verdad que fue el día más especial del mundo porque solo éramos 10 personas y ahí nos dijimos unos votos bien lindos, la pasamos padrísimo y las fotos de Dima Osko siento que ni soy yo, están ¡guau!" exclama la recién casada. Boda civil Alix Aspe Credit: Dima Osko Photography Aspe conoció a su ya esposo, el empresario mexicano Diego Betanzo en una cita doble en Miami. Aunque a él le gustaría tener 3 hijos y a la conductora 2, tal y como compartió en sus redes sociales contestando preguntas de sus seguidores, aún esperarán un par de años para ampliar la familia. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Igual que todos sus amigos han manifestado a través de mensajes de cariño en las redes sociales, nosotros solo podemos desearles toda la felicidad del mundo y decir ¡qué vivan los novios!

