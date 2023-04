¡Wow! La ex Miss Universo de India sorprende con increíble transformación La modelo Harnaaz Kaur Sandhu, quien padece de una enfermedad llamada celiaquía que afecta su peso, sorprendió con su nueva imagen en su vista a Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La aparienca de la ex Miss Universo de la India, Harnaaz Kaur Sandhu, ha sido un controversial tema de conversación e incluso la organización del certamen tuvo que pronunciarse en el pasado para pedir que cesen las críticas a su cuerpo. Esta semana, la modelo sorprendió a todos con su transformación. La joven de 23 años estuvo presente durante un evento en la ciudad de Nueva York dedicado a la equidad menstrual en el que lució increíblemente bella con un blazer sin mangas negro que combinó con un top y cinturón del mismo color y unos elegantes pantalones blanco Massimo Dutti. "¡Día uno hecho! @glblctzn Gran comienzo para la discusión sobre equidad menstrual. Inicié sesión mañana mientras subimos al gran escenario para continuar la charla sobre cómo todos podemos ayudar. Unámonos todos para acabar con la pobreza", escribió en su perfil de Instagram junto a un carrusel de fotos con algunos invitados al primer día del encuentro. Harnaaz Kaur Sandhu en Nueva York Harnaaz Kaur Sandhu Left: Credit: Instagram / Harnaaz Kaur Sandhu Right: Credit: Photo by Kaitlyn Morris/Getty Images A principios del año pasado Sandhu dijo que había luchado contra la enfermedad celíaca. Según la clínica Mayo también se conoce como celiaquía y es una reacción del sistema inmunitario al consumo de gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Alrededor del 10-30% de la población mundial sufre de alergias alimentarias. Tengo una alergia al gluten que es común y se puede relacionar con una gran proporción de personas en todo el mundo, lo que se puede controlar simplemente eliminando algunos grupos de alimentos de la dieta. Gracias por entender", escribió en su cuenta de Twitter en abril del 2022.

