¿Te acuerdas de AJ de los Backstreet Boys? ¡Mira su increíble transformación física! En medio de su lucha por dejar las drogas y el alcohol en el pasado, el cantante de 44 años está totalmente enfocado en hacer música y cuidar su cuerpo. Aquí te mostramos su abdomen de acero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En su arduo camino hacia la sobriedad, lejos de las drogas y el alcohol, AJ McLean, uno de los integrantes de la desaparecida banda Backstreet Boys, está orgulloso de su transformación física y así lo demostró al publicar una fotografía en sus redes sociales. El cantante de 44 años, quien ha estado saliendo y entrando de rehabilitación desde 2001, compartió una composición de imágenes en su cuenta de Instagram en la que se aprecia cómo ha logrado recuperar su abdomen de acero gracias a su intensa rutina de ejercicios y régimen alimenticio. "Pensé en hacer un pequeño recuerdo de las vibraciones del jueves. Encontré la foto de la izquierda de hace un año de vacaciones y es increíble lo que un poco de dedicación y establecer metas pueden hacer por una persona. Sin embargo, el viaje está lejos de terminar", escribió junto a la imagen. AJ McLean AJ McLean Left: Credit: Photo by Bob Berg/Getty Images Right: Credit: Photo by Greg Doherty/Getty Images for The Recording Academy "¡Este es solo el comienzo! #estilodevidasaludable #sobrio #nomoredadcuerpo! ¡Vamos! ¡Si yo puedo hacerlo tú también!", añadió. McLean, quien se caracterizó por llevar looks diferentes e irreverentes con lentes y cortes de cabello excéntricos, sigue su carrera como cantante y se encuentra actualmente promocionando su nueva canción: "Smoke". Sobre el tema de las adicciones, el intérprete admitió que probó las drogas hace 20 años. En una entrevista a PEOPLE habló abiertamente del momento en que "se derrumbó" y consumió cocaína por primera vez, y cómo mantuvo su abuso de sustancias en secreto durante meses, antes de buscar tratamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Realmente nunca tuve un deseo por las drogas, pero ser un adicto, para mí, esa palabra lo abarca todo", dijo McLean. "Conocí la cocaína literalmente la noche que filmamos el video de 'The Call'. Fue la primera vez que lo probé porque era una sesión nocturna. Estaba con un 'amigo' en ese momento, que claramente ya no es un amigo, y me lo ofreció. Dije: 'No'. Luego cedí y lo hice". ¡Tu puedes, AJ!

