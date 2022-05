¡Wow! Mira la increíble evolución de Millie Bobby Brown, ¿se operó? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Millie Bobby Brown Credit: Photo by Jason LaVeris/FilmMagic Tras su debut en la pantalla con apenas 9 años, esta joven actriz ha conquistado Hollywood por su papel como Eleven en la serie Stranger Things de Netflix. Te mostramos por qué su apariencia ahora ha generado un sin número de comentarios y preguntas entre sus seguidores sobre si se hizo cirugía o no. ¡Mira aquí la foto de la que todos hablan y en la que luce irreconocible! Empezar galería Sus inicios Millie Bobby Brown Credit: Photo by Jason LaVeris/FilmMagic Millie Bobby Brown nació en España en 2004 y es una de las actrices jóvenes más conocidas e influyentes del mundo gracias a su exitoso papel como Eleven en la serie de Netflix Stranger Things. Su debut en la pantalla fue a los 9 años cuando obtuvo su primer rol en televisión en Once Upon a Time in Wonderland. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Un sueño se hace realidad Millie Bobby Brown Credit: Frederick M. Brown/Getty Images Luego de su debut, participó en exitosas series como Grey's Anatomy, Modern Family y BBC America's Intruders. ¡Qué adorable se ve a sus 10 añitos! 2 de 9 Ver Todo Un gran salto a la fama Millie Bobby Brown Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic La carrera de Brown dio un giro de 360 grados cuando la serie de ciencia ficción Stranger Things de Netflix se convierte en uno de los shows más populares del mundo. En esta fotografía tenía 13 años y fue cuando obtuvo su primera nominación a un Emmy. Para la ocasión lució un hermoso vestido blanco corte princesa. ¡Bellísima! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Como modelo Millie Bobby Brown Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images Además de tener talento para actuar, Brown debutó como modelo a principios de 2017 cuando se asoció con Calvin Klein para una campaña que celebraba la moda y mujer estadounidense. Esta foto se le ve llegando al desfile de la marca en la Semana de la Moda en Nueva York. ¡Qué estilazo! 4 de 9 Ver Todo Grandes marcas Millie Bobby Brown Credit: Frederick M. Brown/Getty Images Al mes siguiente, Brown firmó con IMG Models y apareció en una variedad de campañas, desde Converse hasta Vogue Eyewear y la lujosa marca italiana Moncler. 5 de 9 Ver Todo Haciendo historia Millie Bobby Brown Credit: Mark Sagliocco/WireImage A los 14 años, Brown hizo historia en 2018 cuando se convirtió en la persona más joven en ser incluida en la lista Time 100 de las personas más influyentes del mundo, uniéndose a personas como el príncipe Harry, Meghan Markle y Cardi B, que también figuraron en la lista ese año. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Una mujer de negocios Millie Bobby Brown Credit: Dave Benett/Getty Images for Beach House Group Como amante de la moda y la belleza Brown decidió lanzar en agosto de 2019 su propia línea de llamada Florence by Mills, con una colección de labiales, máscaras faciales, sombras, gomitas para el pelo y más. ¡Ya aquí se comienza a ver el cambio! 7 de 9 Ver Todo Fuertes críticas Millie Bobby Brown Credit: Instagram / Millie Bobby Brown En 2019 tras publicar una fotografía en sus redes modelando un ajustado vestido y zapatos de tacón, comenzaron a llover las críticas de los usuarios señalándola por no "actuar de acuerdo con su edad". Ella respondió: "Sé que todos en mi última foto quieren 'actuar de acuerdo con mi edad', pero es mi Instagram y, sinceramente, si elijo publicar esa foto y no te gusta, no la vean". 8 de 9 Ver Todo La foto de la que todos hablan Millie Bobby Brown Credit: Cindy Ord/Getty Images Durante la celebración del estreno de la temporada 4 de Netflix Stranger Things el pasado sábado en Nueva York, la actriz lució un elegante vestido blanco y negro largo hasta al suelo, con una abertura en la pierna que complementó con un cinturón de Louis Vuitton y tacones de plataforma negro. Si bien se veía espectacular, algunos fans encontraron que lucía "más mayor" y así lo manifestaron en los comentarios: "Te ves mayor", "Es la señora de 50 más joven del mundo", fueron algunos de los mensajes que se leen en el post. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

