¡Ya es toda una señorita! Mira la evolución de Luna, hija de Juanes y su esposa Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karen Martínez, Juanes y Luna Aristizábal Credit: Instagram / Karen Martínez Con sus 18 años la hija mayor del cantautor colombiano Juanes y Karen Martínez, Luna Aristizábal, ya está lista para iniciar una nueva etapa de su vida: su carrera universitaria. Mira cómo ha pasado de ser una niña adorable a desarrollar su propio estilo y convertirse en casi toda una mujer ¡igualita a su mamá! Empezar galería 2003 El 6 de septiembre de 2003, Juanes y su esposa Karen Martínez, dieron la bienvenida a su primogénita. En esta foto la pareja está celebrando su primer añito. ¡Qué felices se ven! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Una bebé Para el cumpleaños número 15 de Luna, Martínez compartió esta foto de su niña siendo una bebé junto a un adorable mensaje: "Lo que siento hoy es algo que no les puedo describir... Es ver uno de tus más grandes sueños florecidos, es amar sin medida, es ver cómo todo lo que un día soñaste hoy es una maravillosa y hermosa realidad. Llegaste y me hiciste amar de verdad. Deseo que todos tus sueños se te hagan realidad. Te Amo mi Luna Lunita Lunera". 2 de 8 Ver Todo Vaqueritas Tanto Luna como su hermana menor Paloma se disfrazaban cada año para el Día de Halloween. ¡Mira qué lindas están con su look inspirado en el lejano oeste! 3 de 8 Ver Todo Anuncio 2014 A sus 11 años ya Luna ya está dejando atrás poco a poco sus facciones de niña pequeña y se está convirtiendo en una hermosa preadolescente. 4 de 8 Ver Todo 2017 Ya a sus 13 años, Luna ya está comenzando a parecerse muchísimo a su mamá como se ve en este retrato. 5 de 8 Ver Todo 2018 En una visita a Nueva York junto a sus padres la jovencita disfrutó de un brunch junto a sus seres queridos. ¡Nos encanta su look! 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2021 Con su pelo rubio y ondulado, Luna es una viva imagen de su mamá y ya parece toda una modelo. ¡Está guapísima! 7 de 8 Ver Todo 2022 Karen Martínez, Juanes y Luna Aristizábal Credit: Instagram / Karen Martínez Este año se graduó de la secundaria y ya va a comenzar su carrera universitaria en Boston. Sus padres la acompañaron al campus para apoyarla en este nuevo camino: "Unos días muy emotivos, llenos de alegría, emoción, nostalgia, pero con la convicción de que cuando uno educa y cría a sus hijos con amor y con valores tu labor como padre está hecha y es ahora cuando les toca a ellos continuar con todo eso que sembraste y que muy seguramente los llenará de fuerza en los momentos que más lo necesiten. Lunita te amo y sé que vas a ser muy feliz en esta etapa de tu vida. ¿Quién más como yo dejando por primera vez a sus hijos en la universidad?", escribió su madre en su Instagram. ¡Felicidades a Luna! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

