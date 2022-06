De niña coqueta a adolescente con pronombre de género neutro: la evolución de Emme Muñiz, hija de Jennifer López y Marc Anthony Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Evolucion Emme Muñiz Credit: Francois Durand/ Getty Images// x17/ The Grosby Group A sus 14 años, Emme Maribel Muñiz ha ocupado muchísimos titulares, incluso antes de nacer, por sus famosos papás. La última noticia, es que su madre le presentó en el escenario usando pronombres neutros. En cada aparición la hemos visto pasar de ser una niña envuelta en femeninos vestidos a expresar su personalidad con prendas oversized y de estilo deportivo. Empezar galería 2011 Evolucion Emme Muniz Credit: Trago/FilmMagic El 22 de febrero de 2008, Jennifer López y Marc Anthony daban la bienvenida a sus gemelos: Max y Emme. Aquí con tres añitos jugando en el parque con una chaqueta decorada con flores, vestido y calcetines con vuelos. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio 2012 Evolucion Emme Muniz Credit: Francois Durand/Getty Images Así de coqueta, con un vestido rosa con un aplique en forma de mariposa y unos zapatos muy llamativos, acompañó a su famosa mamá a un desfile de Chanel en París. 2 de 12 Ver Todo 2013 Evolucion Emme Muniz Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic Cuando Jennifer López recibió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, la pequeña de 5 años lució un vestido blanco con merceditas Gucci y diadema. 3 de 12 Ver Todo Anuncio 2015 Evolucion Emme Muniz Credit: Steve Granitz/WireImage Junto a su hermano Max en la premiere de una película, la niña posó con un vestido rosa palo con bordados y zapatos metalizados. 4 de 12 Ver Todo 2018 Evolucion Emme Muniz Credit: Kevin Mazur/WireImage Con el paso de los años, la pequeña ha ido acompañando a su mamá en más eventos, como esta edición de los premios MTV donde la vimos con una blusa satinada, falda de tul con flores y zapatos en oro rosado. 5 de 12 Ver Todo 2020 Evolucion Emme Muñiz Credit: Kevin Winter/Getty Images En 2019, Emme ya había compartido escenario con su madre durante la gira It's My Party: The Live Celebration y López había compartido videos de su hija cantando como los ángeles, pero fue en la Superbowl donde, con esta falda estilo tutú y cinturón dorado, demostró su gran talento musical ante millones de personas. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2020 Evolucion Emme Muniz Credit: Johnny Louis/Getty Images En ese momento, Emme tenía 12 años y poco a poco veíamos como se iba convirtiendo en toda una mujercita. 7 de 12 Ver Todo 2021 Evolucion Emme Muniz Credit: Backgrid/ The Grosby Group Como buena adolescente la hemos visto experimentar con diferentes tendencias tanto en moda como en belleza, como cuando se tiñó el cabello de verde con 13 años. Desde hace un tiempo presume el pelo corto y con su textura rizada natural. 8 de 12 Ver Todo 2021 Evolucion Emme Muñiz Credit: x17/ The Grosby Group Inspirada en las tendencias de los años 90, hemos visto a Emme lucir une stilo muy grunge, con camisas de cuadros, pantalones de mezclilla rectos y zapatillas. También le gusta usar sobrecamisas de colores y prendas de punto y crochet. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2022 Evolucion Emme Muñiz Credit: x17/ The Grosby Group Sin duda los jeans son una de las prendas estrella de su guardarropa, y los suele combinar con camisetas de estampado gráfico y zapatillas. Sobre la adolescencia de Emme, JLo declaró a Stellar "es el momento más desgarrador", compartiendo que es una etapa llena de retos. 10 de 12 Ver Todo 2022 Evolucion Emme Muñiz Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Las sudaderas oversized son otra de sus piezas favoritas. Alejada del estilo glamoros -a menudo salpicado con brillos y transparencias- de mamá y también diferente a otras adolescentes famosas, la joven ha sabido plasmar su personalidad única en prendas cómodas y de aire deportivo. 11 de 12 Ver Todo 2022 Evolucion Emme Muñiz Credit: Instagram Para su última actuación conjunta, en la que López la presentó utilizando pronombres neutros, Emme apareció con un conjunto de béisbol en color magenta, gorra y un micrófono con la bandera arcoíris. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

