Tips y productos para mantener tu cabello rizado libre de frizz este verano El cabello rizo es especialmente sensible a las altas temperaturas y la humedad, ¡pero lucir unos bucles suaves y brillantes es posible gracias a estos consejos! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llega el verano, sube la temperatura y… desgraciadamente para nuestro cabello se dispara la humedad. Si el frizz es un problema que muchas mujeres de cabello rizado enfrentan a diario, en esta época del año se dispara por las condiciones climáticas, en especial si viajamos o vivimos en un lugar con playa o muy cálido. Pero mantener unos bucles definidos, brillantes y suaves sin encrespamiento es posible. Además de usar productos específicos que intensifiquen la nutrición, puedes seguir estos consejos para lograrlo. Como evitar frizz verano pelo rizo Mielle Credit: Anderson Arboleda/ iStock/ Getti Images 1. El último aclarado, en frío Un consejo más fácil de seguir en verano que en invierno! Así se consigue mantener la hidratación por más tiempo además de brillante, pues, igual que con l piel, el calor abre los poroso del pelo y pierde así la humectación. 2. No lo frotes ni lo enrolles en toalla Hay que tratar el pelo de manera delicada, por eso hay que evitar frotarlo con fuerza o con movimientos bruscos. 3. Elige el peine adecuado Debes desenredar tu melena nada más terminar de lavarla. Es un momento en el que la fibra es especialmente frágil, así que aplica un acondicionador sin enjuague y usa un peine de púas anchas para no restar definición al rizo. ¡Evita los tirones! 4. Sustituye tu toalla de siempre En las redes sociales hemos visto a muchas influyentes de pelo rizo que han cambiado las toallas de toda la vida por una de microfichas o incluso por camisetas de algodón, que no maltratan el pelo y eliminan el exceso de humedad de los mechones sin deshidratar. 5. Aplica el producto en pelo húmedo Para evitar que el pelo se reseque y encrespe, aplica tu espuma, gel, crema…. O producto de definición favorito con el cabello húmedo. No solo se extiende mucho mejor, también es más efectivo. Si tienes el pelo seco, puedes usar un vaporizador para humedecerlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nuestras sugerencias Cómo evitar frizz pelo rizado verano Credit: Cortesía Esta crema mantiene tus rizos definidos e hidratados durante horas gracias a syu fórmula con aceites de aguacate y coco, resistente a la humedad. Flawless Curls Curl Defining Hair Crème, de TRESemmé. $8.98. walmart.com Cómo evitar frizz pelo rizado verano Credit: Cortesía Concebido para un clima de extrema humedad, este gel cumple varias funciones: deja los rizos definidos sin rigidez, mantiene la humedad dentro de las fibras, gracias a sus proteínas de seda y trigo, crea una barrera invisible que permite a tus rizos permanecer intactos y protegidos de la humedad e incluso hace de escudo frente a los rayos UV. Advanced Climate Control Heat & Humidity Gel – Stronger Hold, de Ouidad. $26 la botella de 8.5oz. ouidad.com Cómo evitar frizz pelo rizado verano Credit: Cortesía Esta crema perfeccionadora deja tus bucles definidos, suaves y brillantes porque sella las fibras para reducir el frizz y añade una capa de protección sobre los mechones. Avocado & Tamanu Anti-Frizz Curl Perfector, de Mielle. $12.99. mielleorganics.com

