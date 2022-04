Evelyn Beltrán transforma su rostro con Botox ¡Aquí los detalles! La novia de Toni Costa revela sus secretos de belleza desde el mismo consultorio Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque a muchas mujeres no les gusta confesar sus arreglitos estéticos, otras sin problema hablan abiertamente del tema. En el caso de Evelyn Beltrán, sus retoques se volvieron públicos cuando eligió hablar de ellos en su cuenta de Instagram. Desde Forever Radiant Aesthetics, una oficina de bienestar y estética en San Antonio, la reina de belleza mexicana reveló que buscaba aumentar y también eliminar algunos de los retoques que ya se había hecho. Evelyn Beltrán retoques Credit: Instagram/Evelyn Beltran Aunque no le vemos arrugas a sus 27 años, la novia de Toni quiso retocar el Botox en su frente, asegurando que el área se quede lisa. Luego, se sometió a un procedimiento para perfeccionar la apariencia de su mandíbula. El cambio que nos sorprendió más entre sus retoques fue el de sus labios. En vez de aumentar el tamaño como buscan hacer muchas en el consultorio, Evelyn pidió que le redujeran o disolvieran sus labios. Evelyn Beltrán retoques Credit: Instagram/Evelyn Beltran A lo opuesto al Botox, una neurotoxina que relaja los músculos y desaparece después de unos meses, las inyecciones para los labios son compuestas de ácido hialurónico. A veces, esta alternativa no se desgasta totalmente y para las que se hacen retoques frecuentes, puede resultar en labios más grandes de la cuenta. Por eso, algunas deciden disolvérselos para regresar a un look más natural. Evelyn Beltrán retoques Credit: Instagram/Evelyn Beltran SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas de los retoques de Evelyn? ¿Te los harías tú?

