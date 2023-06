Evelyn Beltrán se atreve con todo y cambia de imagen: ¡así reacciona Toni Costa! La pareja del bailarín probó algo nuevo y totalmente diferente a su imagen habitual y el resultado es impactante. "Los cambios son buenos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Evelyn Beltrán; Toni Costa | Credit: Instagram (x2) Hasta ahora, Evelyn Beltrán ha destacado por su larga melena lisa y oscura. Desde que se diera a conocer su historia de amor con Toni Costa hace un año y medio, siempre ha mantenido ese look sin hacer variaciones. Sin embargo, desde sus redes sociales, la feliz mamá de Timothy dio un paso de lo más atrevido y, por unos instantes, mostró la drástica transformación a la que se sometió. "Los cambios son buenos, les muestro mi look", escribió junto a las imágenes que publicó desde el salón de belleza y junto a los estilistas. Evelyn dijo adiós al pelo largo y negro para lucir una cortísima melena por a la altura de la mandíbula ¡y de color mostaza! A pesar de las ilusiones de muchos de verla con un look tan distinto, la realidad es que se trató de una broma. Así mismo lo confirmó ella en la parte final del texto escrito junto al video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Broma, seguimos trabajando", escribió, avalando y aplaudiendo lo que hacen en el salón, donde uno de sus integrantes hace pelucas personalizadas y de todos los modelos, como la que llevaba puesta. Toni, a quien también le caracteriza su sentido del humor, respondió al ver a su chica, aunque fuera unos segundos, con esta espectacular imagen. "Ya verán el resultado final, ya ayer te quedaba bello el color, no puedo esperar a verte para ver cómo quedó, seguro que increíble en manos de los fenómenos, los más tesos. Por cierto, ¡la peluca se viene p'a casa!", escribió el bailarín español confirmando que un cambio se ha hecho, eso sí, no tan drástico como el de la imagen. Habrá que esperar para verlo.

