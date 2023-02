Evaluna dice adiós al castaño y cambia de look La cantante se une a la tendencia invernal y apostó por un nuevo color de pelo mucho más atrevido al que nos tiene acostumbrados. ¡Mira cómo luce ahora! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evaluna Montaner sigue sorprendiendo a sus fans con su estilo y cambios de look. Esta vez, la cantante se despidió del color castaño que tenía y le dio la bienvenida a un tono más acorde con la temporada de invierno: un rojo cobrizo. Así lo dejó ver la artista venezolana de 25 años en sus redes sociales donde compartió una serie de videos mostrando el resultado de su visita al salón de belleza, la cual asegura le tomó 5 horas. "Búscate un esposo que te acompañe cinco horas a la peluquería", escribió la intérprete de éxitos como "Machu Picchu" y "Uno más uno" junto a un video de su esposo Camilo Echeverry en sus historias de Instagram. En su propio perfil de Instagram, el cantautor colombiano también compartió un pequeño clip, en el que graba a su pareja mientras le pregunta: "Señora pelirroja, ¿dónde está mi esposa?". Allí, Evaluna se ve complacida con su nueva imagen. Evaluna Montaner Evaluna Left: Credit: Instagram / Evaluna Montaner Right: Credit: Instagram / Evaluna Cabe recordar que fue en septiembre del año pasado cuando la hija de Ricardo Montaner se tiñó el cabello del color de sus ojos cuando estaba de visita en Buenos Aires junto a su familia. En ese entonces, la reacción de los usuarios no se hizo esperar, incluyendo su padre y también esposo este último le comentó con el emoji de una langosta: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hermosa mi hija","divina", "ese color te queda increíble", "qué guapa", "eres una belleza", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación que además alcanzó más de medio millón de 'me gusta' en menos de 24 horas. Hace poco, la pareja celebró su aniversario de boda con la renovación de sus votos y no dudaron en compartir un poco sobre su íntima celebración a sus fans a través de las redes sociales. "Los primeros tres años de casados del resto de la vida que nos quede", escribió la pareja en una publicación.

