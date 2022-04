Los looks de Evaluna durante su embarazo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Camilo, Evaluna Montaner Credit: IG/Evaluna Montaner ¡Ya llega Índigo en cualquier momento! Recordamos el lindo embarazo con la moda de su talentosa mamá. Empezar galería El anuncio Camilo, Evaluna Montaner Credit: IG/Evaluna Montaner Para anunciar su embarazo junto a su media naranja, Camilo, la cantante optó por una blusa a cuadros estilo vintage y un jean clásico. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Tocado llamativo Camilo, Evaluna Montaner Credit: Alexander Tamargo/WireImage Se robó miradas en la alfombra de la película animada, Koati, con un vestido ceñido negro, un tocado de mariposas y plataformas a juego. 2 de 8 Ver Todo Presentación especial Camilo, Evaluna Montaner Credit: IG/Evaluna Montaner ¡La pareja se presentó en el programa de Jimmy Fallon con Índigo a bordo! Evaluna vistió una blusa azul abierta y un pantalón de brillo. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Estilo sedoso Camilo, Evaluna Montaner Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Para asistir a los premios Latin Grammy, la venezolana vistió un traje verde oliva con maquillaje de ojos a juego. 4 de 8 Ver Todo Entre familia Camilo, Evaluna Montaner Credit: IG via The Grosby Group Celebró la boda de su hermano, Ricky Montaner, con un minivestido negro coqueto y botas de vaquero metálicas. 5 de 8 Ver Todo Toque de color Evaluna Credit: Rodrigo Varela/Getty Images En la alfombra del Premio Lo Nuestro, optó por un jumpsuit negro simple, el cual complementó con botas de plataforma, perlas y un maquillaje de ojos azul neón. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Presumiendo pancita Camilo, Evaluna Montaner Credit: IG/Evaluna Montaner En su cuenta de Intagram, la hija de Ricardo Montaner compartió esta foto luciendo un bikinazo y orgullosamente mostrando su embarazo en la playa. 7 de 8 Ver Todo La tendencia Evaluna Montaner, Camilo Credit: Startraks Photo/The Grosby Group Al estilo de Rihanna, llevó una blusa abierta oversized y al parecer adornó su pancita con diseños de alheña. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los looks de Evaluna durante su embarazo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.