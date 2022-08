Evaluna Montaner causa controversia con sus Crocs de tacón La cantante se subió al escenario con estos inesperados zapatos. ¿Qué opinas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de la moda, Evaluna Montaner y su media naranja Camilo no tienen miedo de tomar riesgos. En las alfombras y en el escenario, siempre vemos a los cantantes jóvenes experimentando con sus looks. En uno de sus últimos conciertos en Madrid, el cantante invitó a la mamá de su bebé, Índigo, al escenario para cantar "Por Primera Vez". Inmediatamente, sus fans notaron la pieza inesperada que llevó Evaluna y, al averiguar el precio de los zapatos, quedaron completamente boquiabiertos. Evaluna Crocs Credit: Cristina Andina/Redferns Se trata de unos Crocs verde neón diseñados por la marca de lujo Balenciaga. A diferencia de los Crocs típicos que son tan populares por su comodidad, estos tienen un tacón negro tipo stiletto. Evaluna Crocs Credit: Instagram/Red Entretenimiento Además, aunque unos Crocs tradicionales cuestan $40, estos de edición limitada alcanzan los $625. En las redes, sus fans no han dejado de pronunciarse respecto a la selección de calzado: "Dinero y mal gusto!" o "Ya no haya que disfraz ponerse". Crocs Balenciaga Credit: Cortesía de Crocs/Balenciaga La hija de Ricardo Montaner no es la única famosa fan de los Crocs de lujo. Hemos visto a otros artistas como Karol G y Bad Bunny luciendo las zapatillas de goma y hasta han sacado colaboraciones con la marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas de estos Crocs vanguardistas?

