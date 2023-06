Evaluna Montaner se roba las miradas con su bikini sexy y su figura post-baby ¡Sorprendente transformación! Evaluna Montaner luce un cuerpo increíble en bikini después de su maternidad. ¡Tienes que ver cómo luce! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir camila montaner bikini Credit: Mezcalent Evaluna Montaner, la hija de Ricardo Montaner, ha dejado a todos boquiabiertos con su reciente publicación en las redes sociales. Con una figura envidiable y un bikini sexy, la cantante de 25 años luce radiante. A más de un año de dar a luz a su hija Indigo, fruto de su relación con el artista colombiano Camilo, la intérprete demuestra que el esfuerzo y la dedicación en su rutina de ejercicios han dado resultados asombrosos. En la imagen, que ya cuenta con casi un millón de likes, Evaluna posa con confianza en frente de un espejo, mostrando su cuerpo tonificado y esculpido. Su mensaje revela que está lista para recibir el verano con los brazos abiertos. "Ya se siente el verano". Relacionado: Así es la familia de Camilo Echeverry evaluna montaner bikini Credit: Evaluna Montaner IG Sus seguidores y fanáticos no han dejado de elogiar a Evaluna "Y le dicen obsesionado a Camilo, ¿cómo no estarlo con semejante mujer?", "El embarazo te hizo increíble y regia ¡estás en tu mejor momento", "La mami más hermosa que mis ojos han visto, eres un ejemplo a seguir como hija, madre, esposa, hermana, y sobretodo persona", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el muro de Instagram de Montaner. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No solo fue Evaluna quien acaparó la atención en esta publicación. Entre las imágenes que compartió, también se encuentra una foto del pie de su pequeña hija Indigo. Aunque solo es una parte del cuerpo de la adorable bebé, esta instantánea captura la ternura y el amor que Evaluna siente por su hija. pie indigo hija evaluna camilo Credit: Evaluna Montaner IG

