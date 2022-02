Evaluna copia el look de belleza que ha puesto de moda la serie Euphoria ¡y Camilo también! La pareja de cantantes parece haberse inspirado en la serie que ha traído de vuelta una de las grandes tendencias de maquillaje de ojos de los años 90. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la moda y la belleza todo vuelve y si hemos visto regresar algunas tendencias propias de los años 2.000, como los motivos de mariposa en cualquier tipo de prenda, la belleza de los 90 también dice presente en la actualidad. Pero entre todos los looks propios de esa década, hay uno que destaca gracias a que varias intérpretes de la serie Euphoria (HBO), protagonizada por Zendaya, la lucen en esta última temporada. Tanto es así que hasta Evaluna, a quien normalmente vemos sin maquillaje o con unos looks muy naturales, ha copiado la estética. Hablamos de las sombras de ojos azules. Lo que más nos gusta de este look es que se puede adaptar con facilidad a tu personalidad, igual que en la serie las actrices Alexa Demie, Sydney Sweeney y Barbie Ferreira, quienes interpretan a Maddy, Cassie y Kat respectivamente, lo lucen cada una a su manera. MAquillaje sombras azules Euphoria Credit: Youtube/ Instagram Euphoria (2) Por ejemplo, Maddy quien siempre presume un delineado de ojos muy exagerado, añade una línea en azul sobre el lápiz negro, para crear un efecto más dramático todavía. A Kat la hemos visto usar una sombra azul pastel con acabado mate por todo el párpado, desde la base de las pestañas hasta las cejas. Y la reina de las sombras con brillo, Cassie, quien siempre luce un maquillaje muy dulce y menos marcado que sus compañeras, apuesta por un tono con purpurina para un look monocromático. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente a este último personaje es a quien le ha robado el look la joven cantante, quien posó junto a su esposo en una serie de simpáticas instantáneas por San Valentín en las que destaca su mirada maquillada en este color. Por su parte, el cantante de Ropa cara tampoco se corta a la hora de maquillar sus ojos. Eso sí, él ha apostado por crear un motivo gráfico en forma de nube con delineador blanco en el extremo exterior del ojo. Quizá inspirado por los maquillajes que luce la actriz Hunter Schafer, en su papel de Jules en la serie. Si quieres conseguir el look, ya sea en su estilo más exagerado o minimalista, estos productos te ayudarán a lograrlo. MAquillaje sombras azules Euphoria Credit: Cortesía Paleta Top Ten Eyeshadow Collection Feeling Blue?, de Hard Candy. $22.27. walmart.com MAquillaje sombras azules Euphoria Credit: Cortesía Delineador UD X Marvel Studios Eternals 24/7 Glide-On Eye Pencil, de Urban Decay. $7.70. urbandecay.com MAquillaje sombras azules Euphoria Credit: Cortesía Suede Shade Liquid Eye Shadow, en Something Blue, de Stila Cosmetics. $12. stilacosmetics.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Evaluna copia el look de belleza que ha puesto de moda la serie Euphoria ¡y Camilo también!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.