Evaluna sorprende a sus fans y cambia de look, ¡mira cómo luce ahora! La cantante decidió despedirse del color castaño oscuro y experimentar con un nuevo tono, perfecto para la nueva temporada de otoño que se avecina. Esta fue la reacción de Camilo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la moda y la belleza todo se vale, principalmente experimentar con nuevos estilos de corte y colores en el cabello para el cambio de temporada. Esta vez fue Evaluna Montaner Echeverry quien sorprendió a sus seguidores con un nuevo look en sus redes sociales. La cantante y actriz de 25 años compartió una serie de fotografías de su viaje familiar por Argentina, en las que presumió orgullosa su melena en un nuevo color castaño cobrizo con pequeñas y finas mechas doradas, estilo balayage. "Me pinté el pelo del color de mis ojos en Buenos Aires", escribió la intérprete de éxitos como "Índigo" y "Machu Picchu" en su cuenta de Instagram donde cuenta con 20 millones de seguidores. Evaluna Montaner Evaluna Montaner Cabello de Evaluna Montaner Left: Credit: Instagram / Evaluna Montaner Center: Credit: Instagram / Evaluna Montaner Right: Credit: Instagram / Evaluna Montaner La reacción de los usuarios no se hizo esperar, incluyendo su padre, Ricardo Montaner, y también esposo Camilo, este último le comentó con el emoji de una langosta: "Hermosa mi hija","divina", "ese color te queda increíble", "qué guapa", "eres una belleza", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación que además tiene más de medio millón de 'me gusta' en menos de 24 horas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe resaltar que la artista venezolana llevaba su cabello en castaño oscuro hacía un buen tiempo, pero luego de dar a luz a su primogénito, lo cambió a un tono más rubio. Evaluna Montaner Credit: Instagram / Evaluna Montaner ¡Evaluna es definitivamente bella y aplaudida como sea!

