Eva Mendes se confiesa: ¡Este es el tratamiento estético que se realiza para lucir fabulosa a sus 48 años! La actriz cubanoamericana nos cuenta sin tapujos sobre los procedimientos no invasivos con los que cuida su piel en el spa de la colombiana Mariana Vergara en Los Ángeles Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A la guapa y carismática actriz y empresaria Eva Mendes no le pasan los años. ¡Luce radiante, juvenil y fresca! Tuvimos la oportunidad de entrevistarla esta semana pues se encuentra promoviendo su nuevo emprendimiento con las esponjillas limpiadoras Skura Style una compañía de productos de limpieza de la cual es socia. Pero la artista también nos platicó un poco sobre su rutina de cuidado de la piel y sin tapujos nos contó que para lucir fabulosa va donde la colombiana Mariana Vergara quien es médico médico con especialidad en tratamientos estéticos no invasivos y tiene su spa en Los Ángeles. Eva Mendes Credit: Splash News/The Grosby Group "No soy de las mujeres que te van a decir que con tomar mucha agua vas a lucir divina", nos dijo Mendes en el vídeo de la entrevista que puedes ver arriba. Méndez se declara fanática de los tratamientos láser y de la terapia de microneedling para dar a la piel un boost de luminosidad, tratar el melasma o las manchitas causadas por el sol, y por eso siempre recurre a la doctora Vergara. Mariana Vergara es, como pueden imaginarlo por su apellido prima de Sofía Vergara y tiene una gran lista de famosas que acuden a visitarla en Beauty Villa Vergara. En la entrevista, la esposa del actor Ryan Gosling y madre de dos niñas de seis y siete años nos comentó que otro de sus tratamientos favoritos que se realizó hace poco en el citado consultorio son los hilos tensores o mono-threads que también compartió en sus redes sociales. Los mono -threads también llamados hilos PDO estimulan la producción de colágeno además de tensionar las zonas del rostro y cuello donde son colocados. Su efecto es inmediato pero los resultados más impactantes son visibles a los 90 dias de su aplicación. Eva nos recalcó que su gran amiga la doctora Mariana Vergara es la única que cuida y trata su piel desde su spa. Son tan amigas que incluso en su consultorio se reúnen para promover su esponja e invitar a las fanáticas no solo a comprarla sino a recibir tratamientos de belleza. Entre los tratamientos más populares que ofrece la doctora Vergara se encuentran la aplicación de botox, los láser, faciales, peelings y rellenos. ¡Todas opciones que evitan recurrir al bisturí!. Por eso vale siempre estar informadas sobre las mejores alternativas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aplaudimos la sinceridad y tranquilidad con la que mujeres icónicas como Eva Mendes abordan y viven el tema de su belleza y cuidado personal, eso sí recurriendo siempre donde doctores certificados para tener siempre los mejores resultados.

