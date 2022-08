Eva Mendes usa el mismo vestido de 20 dólares hace más de una década ¡Aquí la prueba! En una entrevista con People en Español, la actriz revela que ella también busca gangas para su vestuario Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de moda, nosotras siempre buscamos conseguir más por menos. Y aunque las grandes celebridades tienen acceso a marcas de lujo, muchas también quieren ropa buena, bonita y barata. Esta semana, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Eva Mendes, la bella actriz de origines cubanos y nos confesó que ella es amante a las piezas de buen precio. La esposa de Ryan Gosling se encuentra promoviendo su nuevo emprendimiento con las esponjillas limpiadoras Skura Style, pero también nos habló de moda y belleza. Para la entrevista, la mamá de 48 años eligió un vestido color café con lunares blancos, acentuado con un cinto blanco. Y como se veía tan regia, le tuvimos que preguntar acerca de esta prenda. Eva Mendes Credit: Backgrid/The Grosby Group "Este vestido [me costó] 20 dólares. Me lo compré hace 15 años", confesó. "Me encanta la ropa vintage y todo lo que sea de los años cincuenta". Pudimos encontrar fotos de la actriz llevando la pinta en el 2013 con otro cinto, botas a juego y medias, recordándonos que todo lo que necesitamos para seguir llevando un look clásico es cambiar los accesorios. Eva Mendes Celebrity Sightings In New York City - March 28, 2013 Credit: Alo Ceballos/FilmMagic ¿Buscas un vestido parecido para tu vestuario? Nuestra querida Marlene Favela ofrece uno parecido en su propia tienda web.

