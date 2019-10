Eva Mendes pregunta a sus fans por qué no compran su ropa y esto es lo que respondieron La actriz ha recurrido a las redes sociales para sondear entre sus seguidores cuál es el problema con este traje amarillo. Y tú, ¿te comprarías esta prenda? By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para los que no lo sabían, además de actriz, productora y madre de dos niñas, Eva Mendes también es diseñadora y empresaria de moda. La actriz de origen cubano lanzó hace 6 años su línea de ropa y accesorios New York & Company que este pasado 10 de septiembre estrenaba su última colección con menos éxito del que ella esperaba. “¡Buenos días desde mi reunión de diseño! Vale, quiero vuestros comentarios sobre la ropa […] estoy pensando en cómo hacerles a ustedes, nuestros consumidores felices”, abría fuego ayer en Instagram junto a una imagen de ella en su reunión con uno de los trajes de rayas que forman parte de su última colección. “Este traje no se está vendiendo tan bien como creía, muchachas y muchachos… por favor díganme por qué. ¿Qué no les gusta? Es cool, fácil, sienta bien, muy 90´s, ¡me encanta! Esto es para lo que están las reuniones de diseño. Les escucho, sus comentarios y feedback… soy toda oídos”. Aunque muchos fans de la actriz y su marca se han limitado a decir lo bonito el traje en cuestión, otros no han dado en darle una respuesta honesta de por qué no les gusta. “Evita, creo que el color te queda bien a ti, pero no muchas podemos llevarlo así”, escribía una usuaria. “Prefiero los trajes de un solo color, me gusta el largo de los pantalones, pero la chaqueta parece demasiado grande”. “Creo que es difícil llevar un traje como este a menudo porque el estampado es fácil de recordar, para las que necesitamos [llevar] trajes lo hace un poco limitado. Me gusta, pero las que trabajamos en entornos conservadores queremos sacarle más partido por la inversión”, escribía otra a la que la propia Mendes ha agradecido directamente su participación a través de un comentario en la foto. ¡Qué buena relación con sus fans! Advertisement EDIT POST

