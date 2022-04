Duelo de moda: Eva Longoria vs. Victoria Beckham ¿Quién luce mejor el traje? ¡Dos estrellas, un vestido sensual! ¿Cómo lo prefieres? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana se celebró la boda de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, el hijo de David y Victoria Beckham. Entre todas las estrellas que asistieron al evento en West Palm Beach, Eva Longoria nos dejó enamoradas con la prenda que llevó. La actriz de raíces mexicanas vistió un vestido negro de escote atrevido que resaltó su figura. Para complementar el look, optó por un maquillaje en tonos neutros con un smoky eye clásico y su cabello en un recogido muy chic. ¿La diseñadora de la pieza? Su gran amiga y la mamá de Brooklyn, Victoria Beckham. El vestido formó parte de su colección primavera/verano 2022. La cantante de Spice Girls modeló el vestido en Instagram el mes pasado, subtitulando su publicación, "Me encanta este vestido, es súper cómodo pero los detalles recortados lo hacen especial. ¡También tiene un hermoso detalle de espalda cruzada!" Aunque las dos lucieron regias, la esposa de David Beckham le dio un aire más casual a su look con su cabello en ondas naturales, maquillaje ligero y tacones blancos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Cómo llevarías el traje tú?

