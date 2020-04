Eva Longoria se cubre las canas en un dos por tres con este producto que cuesta menos de $10

Para muchas mujeres, tener canas es un proceso de la vida el cual aceptan con orgullo. De hecho, muchas deciden no tocarlas y dejar que su cabello poco a pocos se vaya poniendo completamente blanco. Y tenemos que admitir que a muchas de ellas les sienta muy bien ese look. Pero, para otras mujeres tener canas es toda una tragedia y no podemos juzgarlas. Por esa razón, los productos para cubrirlas se han vuelto muy populares. Los más populares son los tintes, que te permiten cubrirlas por completo y además por varias semanas. Pero en este momento las peluquerías están cerradas y muchas no tienen la habilidad de aplicarse el color en casa. Por suerte, existen productos superfáciles de usar que cubren las canas en un dos por tres y Eva Longoria es fanática de uno de ellos.

Resulta que la actriz publicó un video en su cuenta de Instagram dónde muestra sus canas, que la verdad son muchas, y la manera en que se las cubre en menos de un minuto.

“Si me has estado siguiéndome, sabes que me [mi cabello] es está poniendo gris”, dice la artista en dicho video. “Pero tengo mi solución favorita, Magic Root Cover Up. Esto es increíble porque tiene este aplicador que aplica el producto en lugares específicos”.

Longoria habla del Magic Root Cover Up, de L’Oreal, un spray para cubrir las canas que según vimos en el video hace un excelente trabajo, y lo mejor de todo es que soluciona el problema rápida y efectivamente. También viene en varios colores, así que no importa el tono de pelo que tengas, también te va a funcionar.

“Lo hice como en diez segundos, miren. ¡Oh Dios! Ni siquiera se nota”, exclama la actriz. “Otra cosa que me encanta es que el no se me queda en la piel, no se corre, no se queda en mis manos. No se de qué está hecho esto, pero es mágico”.

Observando el video, a nosotras tampoco nos queda alguna duda de que es un producto increíble. En este momento lo ordenamos. ¡Wow! El Magic Root Cover Up, de L’Oreal cuesta $7.81, en Amazon.com.