Eva Longoria protagoniza la portada de Vogue México más guapa que nunca La actriz de raíces mexicanas se sincera sobre su nuevo rol como directora y da lección de estilo. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de su carrera, Eva Longoria se ha convertido en una de las celebridades de raíces latinas más conocidas en Hollywood. Ahora, busca representar más que nunca a su comunidad con su nuevo rol detrás de la cámara. En una entrevista para la portada de la versión mexicana de la prestigiosa revista Vogue, la mamá de 48 años afirmó que es "chicana en [su] esencia", a pesar de haber nacido en los Estados Unidos. También compartió más detalles de sus nuevos proyectos, desde su rol como directora en la película "Flamin' Hot!" hasta su marca de tequila Casa Del Sol. Eva Longoria Credit: Corey Nickols/Getty Images for IMDb Por supuesto, cuando se trata de Vogue, no puede faltar la moda y Eva no defraudó con su espectacular look. La actriz posó para la portada vistiendo un blazer y jeans clásicos elegidos por el estilista Rúben De Melo Moreira. Su look de belleza natural con un toque de glamour fue gracias a la maquillista Holly Silius y su cabello al estilista Teddy Charles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de esta portada, ¿veremos a la estrella en la gala del Met organizada por Vogue?

