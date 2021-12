¡Qué envidia! Eva Longoria presume cuerpazo en traje de baño en pleno diciembre y recibe miles de cumplidos La actriz de raíces mexicanas ha incorporado a su vida intensas rutinas de ejercicio y cambios en su alimentación que están dando magníficos resultados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eva Longoria presume cuerpo bañador Credit: Cedric Ribeiro/Getty Images for Global Gift Foundation ¡Wow! Eva Longoria ha subido la temperatura con su último posado. La actriz de raíces mexicanas se ha acostumbrado a compartir con sus seguidores sus intensas rutinas de ejercicio para mantenerse esbelta y saludable, y para presumir los magníficos resultados que ya hemos apreciado en sus últimas apariciones en la alfombra roja, no ha dudado en lucirse con esta espectacular foto en traje de baño. En sus sesiones deportivas la hemos visto hacer sentadillas, jumping jacks, abdominales, usar mancuernas, e incluso saltar en una mini cama elástica. Lo ha convertido en una parte tan importante de su rutina que hasta su hijo Santiago de 3 años, se suma a menudo a sus entrenamientos. Acorde a este estilo de vida más saludable, Longoria también ha ido introduciendo cambios en su dieta desde el confinamiento. "Realmente lo he dado todo durante el COVID", comentó a la revista EatingWell en una entrevista reciente. "He estado haciendo de todo, desde tacos de pescado a pastel de pastor o curry. Ningún día es igual a otro". La progenitora de Dora en la ficción, se ha convertido en una auténtica cocinillas con recetas como este delicioso guacamole, y ha reconocido que sigue a muchos foodies online para tomar ideas. Todas estas modificaciones en su estilo de vida están dando increíbles y visibles resultados y en una imagen que nos ha dado mucha envidia, la estrella de Desperate Housewives de 46 años, presume su figura con un traje de baño rosado de un solo hombro sentada en el borde de su piscina. Al fondo de la imagen podemos ver el mar pero lo que realmente llama la atención es que incluso a través del bañador se pueden apreciar sus abdominales definidos. "Así son las navidades en Los Ángeles", escribió la actriz bajo la instantánea. La pieza en cuestión es de la marca sostenible Caribum, fundada por tres amigas puertorriqueñas, y está disponible por $109 en la web de la firma. Además de la favorecedora silueta asimétrica, cuenta con un gran escote en la espalda muy sensual con tirantes cruzados. Con el cabello recogido en una cola de caballo y pendientes de aro dorados, la productora televisiva añadió un toque extra de glamour a su estilo para la piscina. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Además de halagos por parte de sus fanáticos, la también productora ha recibido muchos cumplidos por parte de colegas y otras celebridades, como Victoria Beckham, que simplemente le mandó muchos corazones; la cómica Chelsea Handler escribió "Luces muy muy bien", o el fotógrafo de celebridades Brian Bowen Smith, quien pregunta "¿Por qué estás envejeciendo hacia atrás?". No hay duda de que Longoria está viviendo uno de sus mejores momentos personales y nos encanta verla tan guapa y llena de energía para recibir el 2022.

