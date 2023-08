Nuevo bikinazo de Eva Longoria vuelve a incendiar a las redes En la lujosa Villa Marusha de Marbella la sensual actriz y empresaria no se cansa de presumir su tonificada figura petite, esta vez con otro diseño aún más revelador ¡Mírala! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Eva Longoria no para de sorprendernos! Como actriz, madre y nueva empresaria tequilera, la texana de 48 años, y quien es abuela reciente, volvió a incendiar las redes con otro bikinazo espectacular que compartió este domingo en redes con un diminuto y sofisticado bañador verde que destaca su figura petite. Eva bikini verde Credit: Instagram Eva Longoria Hace poco la habíamos visto con otro modelito negro tomando el sol de Marbella: "Mi estilo de R&R", exclamaba en su comentario la actriz que encarnó a Gabrielle Solís en la inolvidable serie Desperate Housewives (2004-2012). Eva Longoria bikini negro Credit: Instagram Eva Longoria Sus bikinis reveladores pero muy sofisticados, son de marcas de diseño muy famosos entre las estrellas. El verde de su último post es el modelo "Natori" de la marca catalana Goi que adoran famosas como Greeicy. Y el bikini negro de hace unos días con el que también batió records de audiencia, es de la marca de bañadores de lujo GIGI C de la diseñadora Gigi Caruso basada en California. Y con este último y diminuto diseño en verde pistacho, con el que sale muy despreocupada y fabulosa de la piscina de la mansión Villa Marusha, la diva remata una fabulosa temporada bajo el sol en la que ha disfrutado de su familia, de su pequeño hijo Santiago y su marido José "Pepe" Bastón en esta impresionante mansión que se ubica cerca de Puerto Banús, construída por el reconocido arquitecto Melvin Villarroel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así es querida Eva, sigue con tu trabajo ejemplar y tu rutina de ejercicios que tanto nos motiva. Quedamos pendientes del próximo ¡bikinazo!

